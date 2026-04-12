Після років напруги Китай сигналізує про потепління з Тайванем

Китай оголосив про намір частково відновити зв’язки з Тайванем, включно з прямими авіарейсами та імпортом окремої продукції. Це сталося після візиту до Пекіна лідера тайванської опозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Згідно з заявою Управління у справах Тайваню при Комуністичній партії Китаю, Пекін розглядає можливість створення довгострокового механізму комунікації між Комуністичною партією Китаю та "Гоміньданом". Йдеться про спрощення імпорту тайваньських продуктів аквакультури, який раніше був заборонений.

У Пекіні також заявили про намір відновити прямі рейси між Тайванем і низкою міст материкового Китаю, зокрема Сіанем і Урумчі. Водночас поки не зрозуміло, як ці заходи можуть бути реалізовані без погодження уряду Тайваню.

Окрім цього, Китай повідомив про плани будівництва мосту до тайванських островів Цзіньмень і Мацу, які розташовані поблизу узбережжя материка.

Напередодні лідер "Гоміньдану" Чен Лі-вун провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони закликали до збереження миру, однак не оприлюднили конкретних домовленостей.

Водночас офіційний Тайбей розкритикував ці кроки. У Раді Тайваню з питань материкової частини заявили, що подібні домовленості є політичними контактами між партіями, які обходять уряд острова.

"Позиція уряду є чіткою: щоб забезпечити інтереси нації та її народу, усі питання, що стосуються відносин між двома берегами Тайванської протоки та передбачають участь державних органів, мають обговорюватися обома урядами на рівноправній та гідній основі, щоб бути ефективними та справді захищати права та добробут народу", - наголосили в установі.

Конфлікт між Китаєм і Тайванем

Відносини між Китаєм і Тайванем залишаються напруженими з 2016 року, коли на острові до влади прийшла Демократична прогресивна партія, яка виступає за більшу автономію від Пекіна. Після цього Китай скоротив офіційні контакти та посилив військову присутність поблизу острова.

Пекін вважає Тайвань своєю територією та не виключає силового сценарію "возз’єднання", тоді як Тайбей наполягає на власному суверенітеті. Президент Тайваню Лай Цзінде неодноразово заявляв про готовність захищати країну, а Китай паралельно посилює тиск - від військових навчань і польотів авіації до економічних і дипломатичних обмежень.