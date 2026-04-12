После лет напряжения Китай сигнализирует о потеплении с Тайванем

13:26 12.04.2026 Вс
3 мин
Лидер Китая встретился с оппозицией Тайваня. Какие обещания прозвучали и почему правительство острова назвало это опасным?
Мария Науменко
После лет напряжения Китай сигнализирует о потеплении с Тайванем Фото: флаг Тайваня (Getty Images)

Китай объявил о намерении частично восстановить связи с Тайванем, включая прямые авиарейсы и импорт отдельной продукции. Это произошло после визита в Пекин лидера тайваньской оппозиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Согласно заявлению Управления по делам Тайваня при Коммунистической партии Китая, Пекин рассматривает возможность создания долгосрочного механизма коммуникации между Коммунистической партией Китая и "Гоминьданом". Речь идет об упрощении импорта тайваньских продуктов аквакультуры, который ранее был запрещен.

В Пекине также заявили о намерении возобновить прямые рейсы между Тайванем и рядом городов материкового Китая, в частности Сианем и Урумчи. В то же время пока не понятно, как эти меры могут быть реализованы без согласования правительства Тайваня.

Кроме этого, Китай сообщил о планах строительства моста к тайваньским островам Цзиньмэнь и Мацу, которые расположены вблизи побережья материка.

Накануне лидер "Гоминьдана" Чен Ли-вун провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны призвали к сохранению мира, однако не обнародовали конкретных договоренностей.

В то же время официальный Тайбэй раскритиковал эти шаги. В Совете Тайваня по вопросам материковой части заявили, что подобные договоренности являются политическими контактами между партиями, которые обходят правительство острова.

"Позиция правительства четкая: чтобы обеспечить интересы нации и ее народа, все вопросы, касающиеся отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и предусматривающие участие государственных органов, должны обсуждаться обоими правительствами на равноправной и достойной основе, чтобы быть эффективными и действительно защищать права и благосостояние народа", - отметили в учреждении.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Отношения между Китаем и Тайванем остаются напряженными с 2016 года, когда на острове к власти пришла Демократическая прогрессивная партия, которая выступает за большую автономию от Пекина. После этого Китай сократил официальные контакты и усилил военное присутствие вблизи острова.

Пекин считает Тайвань своей территорией и не исключает силового сценария "воссоединения", тогда как Тайбэй настаивает на собственном суверенитете. Президент Тайваня Лай Цзиндэ неоднократно заявлял о готовности защищать страну, а Китай параллельно усиливает давление - от военных учений и полетов авиации до экономических и дипломатических ограничений.

В то же время Пекин открыто предупреждает США и их союзников о последствиях поддержки Тайваня и обещает "жесткий отпор" в случае поставки оружия.

На этом фоне западные разведки допускают возможность военного вторжения на Тайвань уже в 2026 году, что делает любые сигналы о "потеплении" в отношениях особенно чувствительными.

США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
