Навчання Китаю навколо Тайваню вперше торкнулися 24-мильної особливої зони, - ЗМІ
Китай, схоже, завершив свої позачергові військові навчання навколо Тайваню, які стали наймасштабнішими та найтривожнішими за всю історію, оскільки торкнулися 24-мильної особої морської зони навколо острова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Європейський Союз, Велика Британія, Японія та низка інших країн розкритикували дводенні навчання Китаю, які Пекін терміново розпочав у відповідь на схвалення Сполученими Штатами пакета військової допомоги для Тайваню на суму 11 млрд доларів. Зокрема ЄС закликав Китай "проявляти стриманість та уникати будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості".
Китай зі свого боку істерично відреагував на критику, назвавши питання Тайваню "внутрішньою справою" та заявивши, що, мовляв, "жодна країна не має права робити безвідповідальні коментарі".
При цьому критика з боку країн Заходу була викликана тим, що дводенні навчання Китаю вперше торкнулися 24-мильної морської зони навколо Тайваню. Туди проникли китайські військові кораблі, а випущені в рамках навчань китайські ракети впали в межах особливої зони, повідомили тайванські військові та берегова охорона.
Попри те, що офіційно Пекін не оголосив про завершення навчань, протягом останніх 24 годин було виявлено тільки 35 літаків китайської армії, які перебували поблизу Тайваню, тоді як минулої доби їх було зафіксовано понад 90.
"Маневри порушили деякі рейси Тайваню, хоча міжнародні маршрути здебільшого залишалися без змін. Тайванські акції зросли в середу, завершивши 2025 рік на рекордному рівні", - сказано у повідомленні.
Допомога від США та реакція Китаю
Нагадаємо, що у грудні Державний департамент США оголосив, що Тайвань отримає пакет озброєнь вартістю понад 11 млрд доларів. Це найбільший продаж американської зброї Тайваню, який отримає ракети, безпілотники, артилерійські системи та військове програмне забезпечення.
У відповідь на це Китай влаштував термінові позачергові військові навчання навколо Тайваню. Масштабні маневри КНР торкнулися моря і повітря, викликавши стурбованість регіону і пильну увагу міжнародних спостерігачів.
Президент США Дональд Трамп применшив значення нових військових маневрів Китаю, назвавши їх рутинними навчаннями, які Пекін проводить у регіоні вже багато років. А в Китаї агресивно відреагували на критику з боку цивілізованих держав, заявивши, що хочуть "повного возз'єднання" з Тайванем і даватимуть "жорстку відсіч" тим країнам, які допомагають острову зброєю.