Енергія в обмін на "єдність": Китай зробив Тайваню пропозицію на тлі ситуації в Ірані

Китай пропонує Тайваню "возз’єднання", обіцяючи забезпечити енергетичну безпеку острова на тлі глобальної нестабільності через ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Речник Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа наголосив, що у разі "мирного возз’єднання" Тайвань отримає стабільні постачання енергоресурсів та покращення умов життя.

"Ми готові надати нашим співвітчизникам з Тайваню стабільну і надійну енергетичну та ресурсну безпеку, щоб вони могли жити краще", - йдеться у його заяві.

Президент Тайваню Лай Чін-де скликав зустріч правлячої Демократичної прогресивної партії, під час якої повідомив, що ресурсів на острові достатньо на найближчі місяці.

"Тайвань застосував диверсифікований та багатоджерельний стратегічний підхід до імпорту енергоносіїв", - заявив він.

Reuters нагадало, що Китай вже давно пропонує Тайваню автономію за принципом "одна країна - дві системи", якщо той погодиться перейти під контроль Пекіна.

Конфлікт між Китаєм і Тайванем

Нагадаємо, Китай вважає Тайвань своєю сепаратистською провінцією, яка рано чи пізно має знову опинитися під контролем Пекіна. Тайвань вважає себе незалежною державою з власною конституцією та демократично обраними лідерами.

Лідер КНР Сі Цзіньпін раніше заявив, що "возз’єднання" з Тайванем є необхідним і не виключив використання сили для досягнення цієї мети.

Останніми роками напруга зросла через активізацію військових навчань Китаю поблизу острова, зростання кібератак та спроби обмежити міжнародну підтримку Тайбея.