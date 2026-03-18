Енергія в обмін на "єдність": Китай зробив Тайваню пропозицію на тлі ситуації в Ірані
Китай пропонує Тайваню "возз’єднання", обіцяючи забезпечити енергетичну безпеку острова на тлі глобальної нестабільності через ситуацію на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Речник Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа наголосив, що у разі "мирного возз’єднання" Тайвань отримає стабільні постачання енергоресурсів та покращення умов життя.
"Ми готові надати нашим співвітчизникам з Тайваню стабільну і надійну енергетичну та ресурсну безпеку, щоб вони могли жити краще", - йдеться у його заяві.
Президент Тайваню Лай Чін-де скликав зустріч правлячої Демократичної прогресивної партії, під час якої повідомив, що ресурсів на острові достатньо на найближчі місяці.
"Тайвань застосував диверсифікований та багатоджерельний стратегічний підхід до імпорту енергоносіїв", - заявив він.
Reuters нагадало, що Китай вже давно пропонує Тайваню автономію за принципом "одна країна - дві системи", якщо той погодиться перейти під контроль Пекіна.
Конфлікт між Китаєм і Тайванем
Нагадаємо, Китай вважає Тайвань своєю сепаратистською провінцією, яка рано чи пізно має знову опинитися під контролем Пекіна. Тайвань вважає себе незалежною державою з власною конституцією та демократично обраними лідерами.
Лідер КНР Сі Цзіньпін раніше заявив, що "возз’єднання" з Тайванем є необхідним і не виключив використання сили для досягнення цієї мети.
Останніми роками напруга зросла через активізацію військових навчань Китаю поблизу острова, зростання кібератак та спроби обмежити міжнародну підтримку Тайбея.
За даними західних розвідок, вторгнення Китаю на Тайвань можливе вже в листопаді 2026 року.
Зазначимо, у грудні Держдеп США оголосив, що Тайвань отримає пакет озброєнь вартістю понад 11 млрд доларів. Це найбільший продаж американської зброї Тайваню.
Поставки включають ракети, безпілотники, артилерійські системи та військове програмне забезпечення.