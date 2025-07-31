Після "прильоту": де у Києві знайти гуманітарний штаб, отримати гроші та підтримку
У різних районах Києва розгорнули гуманітарні штаби - для допомоги постраждалим від ворожої атаки на столицю 31 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
В яких районах Києва й де саме шукати допомогу
Громадянам розповіли, що штаби для допомоги постраждалим у Києві відкриті:
- у Голосіївському районі;
- у Шевченківському районі;
- у Святошинському районі;
- у Солом'янському районі.
Так, у Голосіївському районі діє штаб допомоги на базі школи №132 за адресою: вулиця Академіка Глушкова, 28 (контактна особа: Ганна Романівна - (095) 661-06-95).
У Шевченківському районі штаб працює на вулиці Миколи Шпака, 4 - у спеціалізованій школі №82 імені Т. Г. Шевченка (контактна особа: Хмарська Тетяна Олександрівна - (098) 588-39-45).
У Святошинському районі штаби діють за двома адресами:
- вулиця Вахтанга Кікабідзе, 12 (у ліцеї №317);
- вулиця Василя Доманицького, 12 (у школі №197).
Про роботу гуманітарних штабів у Солом'янському районі розповів голова районної державної адміністрації Сергій Мовенко.
За інформацією посадовця, гуманітарні штаби з ліквідації наслідків ворожої атаки та допомоги постраждалим у Солом'янському районі столиці розташовані:
- у школі №54 - вулиця Академіка Білецького, 7 (контактна особа: Юлія Юріївна - (097) 786-84-55);
- у ліцеї №173 - проспект Відрадний, 20 (контактна особа: Катерина Костянтинівна - (093) 480-11-81).
Уточнюється, що штаби працюють щодня - з 8:00 до 20:00.
Яку допомогу можна отримати в гуманітарному штабі
Мовенко повідомив, що у гуманітарних штабах у Солом'янському районі Києва люди мають можливість:
- оформити матеріальну допомогу (10 000 гривень), для чого потрібні копії паспорта, ІПН, документів на житло, фото пошкоджень і банківські реквізити;
- отримати юридичну консультацію;
- звернутися по психологічну підтримку;
- дізнатися, як діяти далі;
- випити гарячого чаю та перепочити.
В інших штабах, згідно з інформацією КМДА, мешканці можуть отримати:
- роз'яснення щодо оформлення допомоги;
- психологічну та юридичну підтримку;
- допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу;
- роз'яснення щодо подальших дій тощо.
"Тримайтеся та бережіть себе і своїх близьких! Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - підсумував голова Солом'янської районної держадміністрації у своєму Facebook.
Публікація Мовенка (скриншот: facebook.com/sergij.movenko)
На яку матеріальну допомогу можуть розраховувати постраждалі
У КМДА пояснили, серед іншого, що постраждалі мешканці столиці - через районні Управління соціальної та ветеранської політики - можуть подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 гривень (у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам").
Тим, чиє житло визнають непридатним, виплатять одноразово 40 000 гривень - на оренду тимчасового житла. Крім того, до моменту відновлення житла (максимально 1 рік) - люди отримуватимуть щомісячну допомогу по 20 000 грн.
Окрім цього, всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми "єВідновлення" через застосунок "Дія".
Насамкінець у КМДА оприлюднили номери телефонів для консультацій з різних питань:
- (044) 405-92-60 - матеріальна допомога;
- (099) 507-50-90, (068) 507-50-90 - юридична підтримка;
- (093) 507-50-90 - додаткові консультації.
Нагадаємо, в ніч на четвер, 31 липня, Київ зазнав чергової масованої атаки з боку РФ. Ворог застосував як дрони-камікадзе, так і ракети - завдавши комбінованого удару по столиці України.
У результаті ворожої атаки у місті зафіксовані численні руйнування в житлових кварталах.
Найбільше постраждали Святошинський та Солом'янський райони - саме там фіксувалися прямі влучання по багатоповерхівках. Пошкодження отримали також різні об'єкти в Голосіївському та Шевченківському районах міста.
Від самого ранку у столиці частково перекриті вулиці та проспекти, а тролейбусний маршрут №27 тимчасово скорочено - транспорт курсує лише до Домобудівного комбінату №3.
Крім того, частина Києва - знеструмлена.
Серед постраждалих від російської агресії - не лише мешканці столиці, але й троє працівників поліції, які саме прямували на виклик, коли опинилися в епіцентрі атаки.
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