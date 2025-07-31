После "прилета": где в Киеве найти гуманитарный штаб, получить деньги и поддержку
В разных районах Киева развернули гуманитарные штабы - для помощи пострадавшим от вражеской атаки на столицу 31 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В каких районах Киева и где именно искать помощь
Гражданам рассказали, что штабы для помощи пострадавшим в Киеве открыты:
- в Голосеевском районе;
- в Шевченковском районе;
- в Святошинском районе;
- в Соломенском районе.
Так, в Голосеевском районе действует штаб помощи на базе школы №132 по адресу: улица Академика Глушкова, 28 (контактное лицо: Анна Романовна - (095) 661-06-95).
В Шевченковском районе штаб работает на улице Николая Шпака, 4 - в специализированной школе №82 имени Т. Г. Шевченко (контактное лицо: Хмарская Татьяна Александровна - (098) 588-39-45).
В Святошинском районе штабы действуют по двум адресам:
- улица Вахтанга Кикабидзе, 12 (в лицее №317);
- улица Василия Доманицкого, 12 (в школе №197).
О работе гуманитарных штабов в Соломенском районе рассказал глава районной государственной администрации Сергей Мовенко.
По информации чиновника, гуманитарные штабы по ликвидации последствий вражеской атаки и помощи пострадавшим в Соломенском районе столицы расположены:
- в школе №54 - улица Академика Белецкого, 7 (контактное лицо: Юлия Юрьевна - (097) 786-84-55);
- в лицее №173 - проспект Отрадный, 20 (контактное лицо: Екатерина Константиновна - (093) 480-11-81).
Уточняется, что штабы работают ежедневно - с 8:00 до 20:00.
Какую помощь можно получить в гуманитарном штабе
Мовенко сообщил, что в гуманитарных штабах в Соломенском районе Киева люди имеют возможность:
- оформить материальную помощь (10 000 гривен), для чего нужны копии паспорта, ИНН, документов на жилье, фото повреждений и банковские реквизиты;
- получить юридическую консультацию;
- обратиться за психологической поддержкой;
- узнать, как действовать дальше;
- выпить горячего чая и отдохнуть.
В других штабах, согласно информации КГГА, жители могут получить:
- разъяснения по оформлению помощи;
- психологическую и юридическую поддержку;
- помощь с оформлением заявления на материальную помощь;
- разъяснения относительно дальнейших действий и т.д.
"Держитесь и берегите себя и своих близких! Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - подытожил глава Соломенской районной госадминистрации в своем Facebook.
Публикация Мовенко (скриншот: facebook.com/sergij.movenko)
На какую материальную помощь могут рассчитывать пострадавшие
В КГГА объяснили, среди прочего, что пострадавшие жители столицы - через районные Управления социальной и ветеранской политики - могут подать заявление на единовременную материальную помощь в размере 10 000 гривен (в рамках городской программы "Турбота. Назустріч киянам").
Тем, чье жилье признают непригодным, выплатят единовременно 40 000 гривен - на аренду временного жилья. Кроме того, до момента восстановления жилья (максимально 1 год) - люди будут получать ежемесячную помощь по 20 000 грн.
Кроме этого, все, чье жилье получило повреждения, смогут получить помощь в рамках программы "єВідновлення" через приложение "Дія".
В завершение в КГГА обнародовали номера телефонов для консультаций по различным вопросам:
- (044) 405-92-60 - материальная помощь;
- (099) 507-50-90, (068) 507-50-90 - юридическая поддержка;
- (093) 507-50-90 - дополнительные консультации.
Напомним, в ночь на четверг, 31 июля, Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны РФ. Враг применил как дроны-камикадзе, так и ракеты - нанеся комбинированный удар по столице Украины.
В результате вражеской атаки в городе зафиксированы многочисленные разрушения в жилых кварталах.
Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы - именно там фиксировались прямые попадания по многоэтажкам. Повреждения получили также различные объекты в Голосеевском и Шевченковском районах города.
С самого утра в столице частично перекрыты улицы и проспекты, а троллейбусный маршрут №27 временно сокращен - транспорт курсирует только до Домостроительного комбината №3.
Кроме того, часть Киева - обесточена.
Среди пострадавших от российской агрессии - не только жители столицы, но и трое сотрудников полиции, которые как раз направлялись на вызов, когда оказались в эпицентре атаки.
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