Після поразки Орбана в ЄС зникла видимість єдності, - Politico

Після остаточного затвердження кредиту Україні на 90 мільярдів євро лідери ЄС зіткнулися з масштабом інших проблем, які потрібно вирішити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання, під час зустрічі на кіпрському курорті Айя-Напа відчуття тріумфу серед лідерів швидко зникло.
Попри поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, вони зіткнулися з великою кількістю викликів і криз, а також усвідомили, наскільки складно домовлятися про подальші кроки.
За словами одного з дипломатів, президент України Володимир Зеленський, який долучився до переговорів, виглядав більш радісним, ніж у попередні місяці.
Водночас наступне питання порядку денного ЄС - вступ України - викликало розбіжності. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал виступив за "прискорення" процесу, тоді як прем’єр Хорватії Андрій Пленкович фактично висміяв ідею швидкого приєднання.
У матеріалі зазначається, що шлях України до членства в ЄС виглядає дещо більш реальним після ослаблення позицій Орбана, однак він залишається складним.
"Протягом багатьох років, якщо й існувала якась єдність у ЄС, то вона полягала у боротьбі з Орбаном. Після його відставки - і після того, як він пропустив свій останній саміт - навіть ілюзія цього спільного фронту зникла", - зазначає Politico.
Один із чиновників ЄС додав, що країни, які виступають проти вступу України, "більше не можуть ховатися за позицією Орбана".
Крім того, лідери ЄС зіткнулися і з іншими питаннями. Президент Кіпру Нікос Христодулідіс намагався підняти тему безпеки та застосування статті 42.7 про колективну оборону ЄС, однак обговорення переважно зосередилося на геополітиці та цінах на енергоносії.
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що навіть без Орбана в Європі залишаються країни, які не завжди погоджуються з загальною позицією.
За його словами, очікування, що саміти ЄС проходитимуть значно простіше без Орбана, є "дещо переоціненими".
Після майже тримісячної перерви відновив роботу нафтопровід "Дружба". Саме це стало ключовою умовою для зняття блокування кредиту з боку Угорщини та Словаччини.
У звʼязку з цим 22 квітня посли країн ЄС погодили виділення Україні 90 млрд євро пільгового кредиту та схвалили новий санкційний пакет.
23 квітня Рада ЄС одностайно затвердила зміни до багаторічного бюджету, необхідні для фінансування цієї програми, а також ухвалила двадцятий пакет санкцій проти Росії. Про завершення процедур повідомило головування Кіпру в Раді ЄС.
Як очікується, кошти з кредитної програми ЄС для України обсягом 90 млрд євро можуть почати надходити вже у травні.