Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

После поражения Орбана в ЕС исчезла видимость единства, - Politico

10:56 24.04.2026 Пт
3 мин
Противники вступления Украины в ЕС больше не могут прикрываться позицией Орбана
aimg Ирина Глухова
Фото: Виктор Орбан и Эммануэль Макрон (Getty Images)

После окончательного утверждения кредита Украине на 90 миллиардов евро лидеры ЕС столкнулись с масштабом других проблем, которые нужно решить.

Как пишет издание, во время встречи на кипрском курорте Айя-Напа ощущение триумфа среди лидеров быстро исчезло.

Несмотря на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, они столкнулись с большим количеством вызовов и кризисов, а также осознали, насколько сложно договариваться о дальнейших шагах.

По словам одного из дипломатов, президент Украины Владимир Зеленский, который присоединился к переговорам, выглядел более радостным, чем в предыдущие месяцы.

В то же время следующий вопрос повестки дня ЕС - вступление Украины - вызвал разногласия. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за "ускорение" процесса, тогда как премьер Хорватии Андрей Пленкович фактически высмеял идею быстрого присоединения.

В материале отмечается, что путь Украины к членству в ЕС выглядит несколько более реальным после ослабления позиций Орбана, однако он остается сложным.

"В течение многих лет, если и существовало какое-то единство в ЕС, то оно заключалось в борьбе с Орбаном. После его отставки - и после того, как он пропустил свой последний саммит - даже иллюзия этого общего фронта исчезла", - отмечает Politico.

Один из чиновников ЕС добавил, что страны, выступающие против вступления Украины, "больше не могут прятаться за позицией Орбана".

Кроме того, лидеры ЕС столкнулись и с другими вопросами. Президент Кипра Никос Христодулидис пытался поднять тему безопасности и применения статьи 42.7 о коллективной обороне ЕС, однако обсуждение преимущественно сосредоточилось на геополитике и ценах на энергоносители.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что даже без Орбана в Европе остаются страны, которые не всегда соглашаются с общей позицией.

По его словам, ожидания, что саммиты ЕС будут проходить значительно проще без Орбана, являются "несколько переоцененными".

Восстановление "Дружбы" и кредит для Украины

После почти трехмесячного перерыва возобновил работу нефтепровод "Дружба". Именно это стало ключевым условием для снятия блокировки кредита со стороны Венгрии и Словакии.

В связи с этим 22 апреля послы стран ЕС согласовали выделение Украине 90 млрд евро льготного кредита и одобрили новый санкционный пакет.

23 апреля Совет ЕС единогласно утвердил изменения в многолетний бюджет, необходимые для финансирования этой программы, а также принял двадцатый пакет санкций против России. О завершении процедур сообщило председательство Кипра в Совете ЕС.

Как ожидается, средства из кредитной программы ЕС для Украины объемом 90 млрд евро могут начать поступать уже в мае.

