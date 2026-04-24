После поражения Орбана в ЕС исчезла видимость единства, - Politico

После окончательного утверждения кредита Украине на 90 миллиардов евро лидеры ЕС столкнулись с масштабом других проблем, которые нужно решить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, во время встречи на кипрском курорте Айя-Напа ощущение триумфа среди лидеров быстро исчезло.
Несмотря на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, они столкнулись с большим количеством вызовов и кризисов, а также осознали, насколько сложно договариваться о дальнейших шагах.
По словам одного из дипломатов, президент Украины Владимир Зеленский, который присоединился к переговорам, выглядел более радостным, чем в предыдущие месяцы.
В то же время следующий вопрос повестки дня ЕС - вступление Украины - вызвал разногласия. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за "ускорение" процесса, тогда как премьер Хорватии Андрей Пленкович фактически высмеял идею быстрого присоединения.
В материале отмечается, что путь Украины к членству в ЕС выглядит несколько более реальным после ослабления позиций Орбана, однако он остается сложным.
"В течение многих лет, если и существовало какое-то единство в ЕС, то оно заключалось в борьбе с Орбаном. После его отставки - и после того, как он пропустил свой последний саммит - даже иллюзия этого общего фронта исчезла", - отмечает Politico.
Один из чиновников ЕС добавил, что страны, выступающие против вступления Украины, "больше не могут прятаться за позицией Орбана".
Кроме того, лидеры ЕС столкнулись и с другими вопросами. Президент Кипра Никос Христодулидис пытался поднять тему безопасности и применения статьи 42.7 о коллективной обороне ЕС, однако обсуждение преимущественно сосредоточилось на геополитике и ценах на энергоносители.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что даже без Орбана в Европе остаются страны, которые не всегда соглашаются с общей позицией.
По его словам, ожидания, что саммиты ЕС будут проходить значительно проще без Орбана, являются "несколько переоцененными".
После почти трехмесячного перерыва возобновил работу нефтепровод "Дружба". Именно это стало ключевым условием для снятия блокировки кредита со стороны Венгрии и Словакии.
В связи с этим 22 апреля послы стран ЕС согласовали выделение Украине 90 млрд евро льготного кредита и одобрили новый санкционный пакет.
23 апреля Совет ЕС единогласно утвердил изменения в многолетний бюджет, необходимые для финансирования этой программы, а также принял двадцатый пакет санкций против России. О завершении процедур сообщило председательство Кипра в Совете ЕС.
Как ожидается, средства из кредитной программы ЕС для Украины объемом 90 млрд евро могут начать поступать уже в мае.