Після поразки Орбана в ЄС зникла видимість єдності, - Politico

Після остаточного затвердження кредиту Україні на 90 мільярдів євро лідери ЄС зіткнулися з масштабом інших проблем, які потрібно вирішити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, під час зустрічі на кіпрському курорті Айя-Напа відчуття тріумфу серед лідерів швидко зникло.

Попри поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, вони зіткнулися з великою кількістю викликів і криз, а також усвідомили, наскільки складно домовлятися про подальші кроки.

За словами одного з дипломатів, президент України Володимир Зеленський, який долучився до переговорів, виглядав більш радісним, ніж у попередні місяці.

Водночас наступне питання порядку денного ЄС - вступ України - викликало розбіжності. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал виступив за "прискорення" процесу, тоді як прем’єр Хорватії Андрій Пленкович фактично висміяв ідею швидкого приєднання.

У матеріалі зазначається, що шлях України до членства в ЄС виглядає дещо більш реальним після ослаблення позицій Орбана, однак він залишається складним.

"Протягом багатьох років, якщо й існувала якась єдність у ЄС, то вона полягала у боротьбі з Орбаном. Після його відставки - і після того, як він пропустив свій останній саміт - навіть ілюзія цього спільного фронту зникла", - зазначає Politico.

Один із чиновників ЄС додав, що країни, які виступають проти вступу України, "більше не можуть ховатися за позицією Орбана".

Крім того, лідери ЄС зіткнулися і з іншими питаннями. Президент Кіпру Нікос Христодулідіс намагався підняти тему безпеки та застосування статті 42.7 про колективну оборону ЄС, однак обговорення переважно зосередилося на геополітиці та цінах на енергоносії.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що навіть без Орбана в Європі залишаються країни, які не завжди погоджуються з загальною позицією.

За його словами, очікування, що саміти ЄС проходитимуть значно простіше без Орбана, є "дещо переоціненими".