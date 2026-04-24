После поражения Орбана в ЕС исчезла видимость единства, - Politico
После окончательного утверждения кредита Украине на 90 миллиардов евро лидеры ЕС столкнулись с масштабом других проблем, которые нужно решить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, во время встречи на кипрском курорте Айя-Напа ощущение триумфа среди лидеров быстро исчезло.
Несмотря на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, они столкнулись с большим количеством вызовов и кризисов, а также осознали, насколько сложно договариваться о дальнейших шагах.
По словам одного из дипломатов, президент Украины Владимир Зеленский, который присоединился к переговорам, выглядел более радостным, чем в предыдущие месяцы.
В то же время следующий вопрос повестки дня ЕС - вступление Украины - вызвал разногласия. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за "ускорение" процесса, тогда как премьер Хорватии Андрей Пленкович фактически высмеял идею быстрого присоединения.
В материале отмечается, что путь Украины к членству в ЕС выглядит несколько более реальным после ослабления позиций Орбана, однако он остается сложным.
"В течение многих лет, если и существовало какое-то единство в ЕС, то оно заключалось в борьбе с Орбаном. После его отставки - и после того, как он пропустил свой последний саммит - даже иллюзия этого общего фронта исчезла", - отмечает Politico.
Один из чиновников ЕС добавил, что страны, выступающие против вступления Украины, "больше не могут прятаться за позицией Орбана".
Кроме того, лидеры ЕС столкнулись и с другими вопросами. Президент Кипра Никос Христодулидис пытался поднять тему безопасности и применения статьи 42.7 о коллективной обороне ЕС, однако обсуждение преимущественно сосредоточилось на геополитике и ценах на энергоносители.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что даже без Орбана в Европе остаются страны, которые не всегда соглашаются с общей позицией.
По его словам, ожидания, что саммиты ЕС будут проходить значительно проще без Орбана, являются "несколько переоцененными".
Восстановление "Дружбы" и кредит для Украины
После почти трехмесячного перерыва возобновил работу нефтепровод "Дружба". Именно это стало ключевым условием для снятия блокировки кредита со стороны Венгрии и Словакии.
В связи с этим 22 апреля послы стран ЕС согласовали выделение Украине 90 млрд евро льготного кредита и одобрили новый санкционный пакет.
23 апреля Совет ЕС единогласно утвердил изменения в многолетний бюджет, необходимые для финансирования этой программы, а также принял двадцатый пакет санкций против России. О завершении процедур сообщило председательство Кипра в Совете ЕС.
Как ожидается, средства из кредитной программы ЕС для Украины объемом 90 млрд евро могут начать поступать уже в мае.