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Після обстрілу собору до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО

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Понеділок 24 липня 2023 16:15
Після обстрілу собору до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО Фото: після обстрілу собору до Одеси прибуде місія ЮНЕСКО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Місія ЮНЕСКО прибуде до Одеси найближчими днями. Вона проведе попередню оцінку пошкоджень об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

В ЮНЕСКО наголосили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення й пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину.

При цьому зазначимо, що країна-агресор досі має членство в Організації.

"Очікуємо активних дій задля збереження та відновлення нашого культурного спадку та закликаємо виключити Росію зі складу країн-учасниць Організації", - додають у міністерстві.

Обстріл Одеси та області

Зазначимо, що після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно б'є по Одесі та області.

Сьогодні голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі пошкоджено 57 пам'яток архітектури.

Зокрема, в ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах. Російська ракета влучила у центральний вівтар.

УПЦ МП заявила про "колосальні руйнування". Одеська єпархія засудила терористичний акт росіян.

Додамо, що італійський уряд готовий долучитися до відбудови собору.

Більше про те, чим відомий собор, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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