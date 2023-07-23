Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі
Італія буде в авангарді реконструкції Одеси після російських обстрілів. Зокрема, італійський уряд готовий долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору собору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Італії в Україні.
Так, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні зазначила, що окупанти нищать європейську цивілізацію, її священні символи.
"Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія,з її унікальним у світі досвідом в реєстраційній галузі, готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України"", - додала вона.
Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що знищення частини Спасо-Преображенського собору "мерзенний вчинок".
"Італія, підтримавши Одесу при занесенні її до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, буде однією з перших, хто відбудовуватиме місто", - додав він.
Обстріл Одеси
Російські війська обстріляли Одесу в ніч проти неділі, 23 липня. Понад 20 людей отримали поранення, одна загинула. Крім того, через обстріл було частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Детальніше про обстріл Одеси та про те, чим примітний собор - читайте у матеріалах РБК-Україна.
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