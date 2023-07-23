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Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі

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Одеса, Неділя 23 липня 2023 15:22
Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі Фото: Італія допоможе з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі (twitter.com/Antonio_Tajani)
Автор: Наталія Гурковська

Італія буде в авангарді реконструкції Одеси після російських обстрілів. Зокрема, італійський уряд готовий долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору собору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Італії в Україні.

Так, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні зазначила, що окупанти нищать європейську цивілізацію, її священні символи.

"Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія,з її унікальним у світі досвідом в реєстраційній галузі, готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України"", - додала вона.

Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що знищення частини Спасо-Преображенського собору "мерзенний вчинок".

"Італія, підтримавши Одесу при занесенні її до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, буде однією з перших, хто відбудовуватиме місто", - додав він.

Обстріл Одеси

Російські війська обстріляли Одесу в ніч проти неділі, 23 липня. Понад 20 людей отримали поранення, одна загинула. Крім того, через обстріл було частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Детальніше про обстріл Одеси та про те, чим примітний собор - читайте у матеріалах РБК-Україна.

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