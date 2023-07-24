ua ru
Пн, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После обстрела собора в Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО

Новина українською →
Понедельник 24 июля 2023 16:15
После обстрела собора в Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО Фото: после обстрела собора в Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Миссия ЮНЕСКО прибудет в Одессу в ближайшие дни. Она проведет предварительную оценку повреждений объектов культурного наследия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

В ЮНЕСКО подчеркнули, что умышленное нанесение ударов по культурным объектам и их уничтожение и повреждение можно приравнять к военному преступлению.

При этом отметим, что страна-агрессор до сих пор имеет членство в Организации.

"Ожидаем активных действий по сохранению и восстановлению нашего культурного наследия и призываем исключить Россию из состава стран-участниц Организации", - добавляют в министерстве.

Обстрел Одессы и области

Отметим, что после выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, агрессор активно бьет по Одессе и по области.

Сегодня глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе повреждены 57 памятников архитектуры.

В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша. Российская ракета попала в центральный алтарь.

УПЦ МП заявила о "колоссальных разрушениях". Одесская епархия осудила террористический акт россиян

Добавим, что итальянское правительство готово приобщиться к восстановлению собора.

Больше о том, чем известен собор, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ЮНЕСКО
NEWS
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году