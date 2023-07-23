Руйнування колосальні, половину даху знесло: наслідки удару РФ по собору в Одесі

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі 23 липня обстріляла російська армія. Через ракетну атаку собор частково зруйнований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УПЦ Московського патріархату.

В Одеській єпархії УПЦ МП зазначили, що ворожа ракета влучила у центральний вівтар. Через обстріл у соборі спалахнула пожежа.

Внаслідок атаки будівлю собору частково зруйнована, пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, знищені деякі приміщення.

"Руйнування колосальні, влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки", - повідомив клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук.

Фото: окупанти обстріляли Преображенський собор в Одесі (news.church.ua)

Після удару з палаючого собору вдалося врятувати Касперську ікону Богоматері. Її вважають покровителькою Одеси.

В Одеській єпархії УПЦ МП назвали обстріл "терористичним актом" та засудили агресії Росії проти України.

Довідка: Спасо-Преображенський кафедральний собор є найбільшим православним храмом Одеси. Його ще називають головним собор півдня України. Храм було закладено у 1794 році, але за часів диктатора Сталіна його зруйнували. У 2005 році Україна відновила собор.

Нічний обстріл Одеси

В ніч на 23 липня Росія випустила по Одесі 19 ракет різних типів, серед них були крилаті ракети та балістика. Сили ППО збили 9 з них.

Через нічну атаку пошкоджені житлові будинки, пам'ятки архітектури, зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор. Відомо, що 19 осіб отримали поранення, серед них четверо дітей. Крім того, загинув чоловік 1974 року народження.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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