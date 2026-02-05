Після навчання буде іспит: які зміни готують мобілізованим
Військовослужбовці після завершення підготовки в навчальних центрах будуть складати іспит, який дозволить виявити прогалини в їхніх навичках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Він заявив, що аудит якості базової загальновійськової підготовки, який з минулої осені проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах, буде продовжений. Зокрема, йдеться про комплексний іспит для військових, які нещодавно прибули із навчальних центрів.
"Іспит дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань", - йдеться у заяві генерала.
Сирський наголосив на необхідності досягнення кращих показників щодо рівня інструкторів та ставлення їх до роботи, а також оснащення навчальних центрів і полігонів.
"Працюємо над подальшим удосконаленням якості підготовки. Заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництво й обладнання укриттів", - зазначив він.
Нагадаємо, Сирський повідомляв, що у ЗСУ буде змінено вимоги до проведення базової загальновійськової підготовки. Крім того, буде посилюватися Школа інструкторів Сухопутних військ - за словами генерала, упор у підготовці робитиметься на якість, а не на кількість.
Крім того, на початку грудня стало відомо, що в ЗСУ запрацює новий механізм добору новобранців до війська. Він передбачатиме щомісячний розподіл військовослужбовців по бойових бригадах залежно від їхнього розташування на передовій.
РБК-Україна раніше писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, всі бойові бригади ЗСУ кожного місяця гарантовано отримуватимуть поповнення.