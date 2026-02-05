После обучения будет экзамен: какие изменения готовят мобилизованным
Военнослужащие после завершения подготовки в учебных центрах будут сдавать экзамен, который позволит выявить пробелы в их навыках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Он заявил, что аудит качества базовой общевойсковой подготовки, который с прошлой осени проводится в учебных частях и боевых бригадах, будет продолжен. В частности, речь идет о комплексном экзамене для военных, которые недавно прибыли из учебных центров.
"Экзамен позволяет выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач", - говорится в заявлении генерала.
Сырский отметил необходимость достижения лучших показателей по уровню инструкторов и отношение их к работе, а также оснащение учебных центров и полигонов.
"Работаем над дальнейшим совершенствованием качества подготовки. Заслушал доклады начальников учебных центров по реализации программы адаптации новобранцев на полигонах, организации воздушного прикрытия мест подготовки, строительство и оборудование укрытий", - отметил он.
Напомним, Сырский сообщал, что в ВСУ будут изменены требования к проведению базовой общевойсковой подготовки. Кроме того, будет усиливаться Школа инструкторов Сухопутных войск - по словам генерала, упор в подготовке будет делаться на качество, а не на количество.
Кроме того, в начале декабря стало известно, что в ВСУ заработает новый механизм отбора новобранцев в войска. Он будет предусматривать ежемесячное распределение военнослужащих по боевым бригадам в зависимости от их расположения на передовой.
РБК-Украина ранее писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, все боевые бригады ВСУ каждый месяц гарантированно будут получать пополнение.