После обучения будет экзамен: какие изменения готовят мобилизованным

Военнослужащие после завершения подготовки в учебных центрах будут сдавать экзамен, который позволит выявить пробелы в их навыках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Он заявил, что аудит качества базовой общевойсковой подготовки, который с прошлой осени проводится в учебных частях и боевых бригадах, будет продолжен. В частности, речь идет о комплексном экзамене для военных, которые недавно прибыли из учебных центров.

"Экзамен позволяет выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач", - говорится в заявлении генерала.

Сырский отметил необходимость достижения лучших показателей по уровню инструкторов и отношение их к работе, а также оснащение учебных центров и полигонов.

"Работаем над дальнейшим совершенствованием качества подготовки. Заслушал доклады начальников учебных центров по реализации программы адаптации новобранцев на полигонах, организации воздушного прикрытия мест подготовки, строительство и оборудование укрытий", - отметил он.