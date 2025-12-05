ua en ru
Війна в Україні

Бойовим бригадам ЗСУ гарантували щомісячне поповнення бійцями: як це працюватиме

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 22:25
Бойовим бригадам ЗСУ гарантували щомісячне поповнення бійцями: як це працюватиме Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Всі бойові бригади ЗСУ кожного місяця гарантовано отримуватимуть поповнення. Під час сьогоднішньої Ставки верховного головнокомандувача було затверджено новий підхід до розподілу мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського та заступника керівника ОП Павла Паліси в Telegram.

Лідер країни наголосив, що ухвалено рішення щодо розподілу людей до всіх бойових бригад по-новому.

"Кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу", - зазначив Зеленський.

Паліса пояснив, що йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Він наголосив, що цей підхід буде "справедливим, рівномірним та передбачуваним".

Стабільне поповнення кожного місяця

За словами заступника голови ОП, в результаті кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, "щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих".

"Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу", - зазначив він.

За словами Паліси, новобранців готуватимуть в умовах, максимально наближених до конкретної бригади. Він зауважив, що наразі право на самостійне проведення базової військової підготовки мають 37 бойових бригад.

"Для бригад - це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Це крок, який давно назрів, і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення", - наголосив заступник глави ОП.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Україні необхідно поліпшити підготовку офіцерів тактичної ланки. Він зазначив, що про таку необхідність говорять начальники вищих військових навчальних закладів і командири бойових бригад.

У п'ятницю, 5 грудня, уряд ухвалив важливі зміни, які передбачають суттєве підвищення якості підготовки офіцерів запасу.

