ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Після масованої атаки РФ посли G7 провели термінові переговори з Україною

П'ятниця 10 жовтня 2025 14:05
UA EN RU
Після масованої атаки РФ посли G7 провели термінові переговори з Україною Фото: після масованої атаки РФ посли G7 провели термінові переговори з Україною (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Посли країн "Групи семи" обговорили з міністеркою енергетики України Світланою Гринчук найнагальніші потреби після масштабної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це дипломати заявили у соцмережі X.

Зазначається, що у зустрічі також взяли участь представники ключових енергетичних компаній: НАК "Нафтогаз України", НАК "Укренерго" та НАК "Енергоатом".

Основна мета зустрічі - обговорити масштабні атаки Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також підтримку України проти подальших атак і задоволення найнагальніших потреб.

Обстріл енергетики

З початком осені Росія розпочала нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями стали ТЕЦ, ТЕС та інші об’єкти енергосистеми. Під ударами опинилися Чернігівська й Сумська області, що спричинило масові знеструмлення та запровадження графіків відключень електроенергії.

Найважчою ситуація була на Чернігівщині. Зокрема, там росіяни били по Ніжину та Прилуках, було пошкоджено інфраструктуру.

Однак у ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Україна зазнала масованого комбінованого обстрілу різними типами озброєння. За словами президента Володимира Зеленського, цієї ночі ворог використав понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет. Атака була спрямована проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців.

Після атаки багато районів Києва досі без електропостачання, а транспорт почав ходити зі змінами.

Зауважимо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше сьогодні відповіла, коли в Київ повернеться світло та вода.

Детальніше про нічний масований удар та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго G7 Війна в Україні
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить