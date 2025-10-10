ua en ru
РФ атакувала Україну понад 450 дронами та трьома десятками ракет, - Зеленський

Україна, П'ятниця 10 жовтня 2025 09:37
UA EN RU
РФ атакувала Україну понад 450 дронами та трьома десятками ракет, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні триває ліквідація наслідків масованого російського удару по енергетичній інфраструктурі у ніч на 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За його словами, це була "цинічна й прорахована атака" з використанням понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет, спрямована проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців.

"Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей - усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що у Києві тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. Знеструмлення зафіксовані у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині. Відновлювальні роботи ведуться у Запоріжжі, Кіровоградській та Херсонській областях.

Президент підкреслив, що всі необхідні служби працюють на місцях, а рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів.

"Отримую регулярні доповіді від міністра розвитку громад Олексія Кулеби, Міненергетики - Світлани Гринчук, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, керівників на місцях. Потрібна максимальна ефективність посадовців на всіх рівнях", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що перед початком опалювального сезону Росія цілеспрямовано б’є по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Він закликав міжнародних партнерів діяти рішуче - посилити постачання систем ППО, а також запровадити нові санкції проти Росії.

"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії - США, Європи, "сімки". Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи "двадцяти" та всіх, хто говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це додасть глобальної безпеки", - підсумував президент.

Обстріл 10 жовтня

У ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів. Унаслідок обстрілу столиці поранення отримали дев’ятеро людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі атаки на лівому березі міста повністю зникла електроенергія.

Під вогнем опинилися також Дніпро та Запоріжжя - унаслідок обстрілів там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирного населення. За попередніми даними, головною метою російських атак були об’єкти енергетичної інфраструктури.

Більше подробиць про нічний масований обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.

