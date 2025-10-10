РФ атакувала Україну понад 450 дронами та трьома десятками ракет, - Зеленський

В Україні триває ліквідація наслідків масованого російського удару по енергетичній інфраструктурі у ніч на 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За його словами, це була "цинічна й прорахована атака" з використанням понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет, спрямована проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців.

"Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей - усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що у Києві тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. Знеструмлення зафіксовані у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині. Відновлювальні роботи ведуться у Запоріжжі, Кіровоградській та Херсонській областях.

Президент підкреслив, що всі необхідні служби працюють на місцях, а рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів.

"Отримую регулярні доповіді від міністра розвитку громад Олексія Кулеби, Міненергетики - Світлани Гринчук, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, керівників на місцях. Потрібна максимальна ефективність посадовців на всіх рівнях", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що перед початком опалювального сезону Росія цілеспрямовано б’є по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Він закликав міжнародних партнерів діяти рішуче - посилити постачання систем ППО, а також запровадити нові санкції проти Росії.

"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії - США, Європи, "сімки". Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи "двадцяти" та всіх, хто говорить про мир, але утримується від реальних кроків. Світ може захиститися від цих злочинів, і це додасть глобальної безпеки", - підсумував президент.