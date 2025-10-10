Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Київ оговтується після масованої нічної атаки по Україні. Багато районів досі без світла, а транспорт почав ходити зі змінами.
РБК-Україна розповідає, яка ситуацію у столиці.
Київська міська військова адміністрація розповіла, що цієї ночі була комбінована атака в кілька хвиль: дрони, і ракети. росіяни вдарили по житловій забудові та обʼєктах критичної цивільної інфраструктури.
На зараз понад 5800 житлових будинків, як багатоквартирні, так і приватні, без світла.
"Число динамічне, служби працюють над підключенням. Також приватний сектор, особливо на лівому березі - без світла. Тут так само важка ситуація з водопостачанням. На правому березі світло і вода відсутні достатньо масово в Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах", - додали в адміністрації.
В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Також фіксується зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно.
Як курсує транспорт
Частина тролейбусних та трамвайних маршрутів через знеструмлення мережі не працює. За повідомленням Київпастрансу, для сполучення запустили автобуси:
- №37ТР - від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";
- №28Т - від Дарницької площі до вул. Милославської;
- №30ТР - від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";
- №8Т - від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8.
Крім цього, збільшили кількість автобусів №114 і №50ТР.
Як працює метро
Червоною гілкою рух поїздів здійснюється від станції "Академмістечко" до "Лісової", інтервал між поїздами збільшено.
Наразі "червона" та "синя" лінії метро працюють у звичайному режимі. Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями "Сирець" - "Осокорки". Між станціями "Позняки" - "Червоний хутір" поїзди не курсують.
Школи та садочки
Формат роботи закладів освіти визначається по місцю, залежно від ситуації, адміністрації закладів намагаються цю ситуацію довести до батьків.
Як повідомляли в КМДА, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності.
Це дає людям:
- тепло,
- світло від генераторів,
- можливість підзарядити пристрої,
- доступ до води,
- укриття під час повітряної тривоги.
Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення.
У закладах організовано чергові класи/групи. Однак батьків за можливості просять залишити дітей вдома.
Водночас всі райони наразі розгортають пункти незламності.
Коли буде світло
"По статусу відключень слідкуємо за повідомленнями Укренерго, ДТЕК. Наразі пріоритет відновити живлення - обʼєкти соціальної інфраструктури та важливі міські комунікації. Далі - житлова інфраструктура", - пояснили в КМВА.
Водопостачання зараз поступово відновлюється. Однак поступово, тому тиск в мережі буде відновлений протягом деякого часу.
Пошкодження в столиці
По наслідках атаки на житлові будинки: є кілька локацій з пошкодженнями, падіннями уламків.
Основна локація - будинок по бульвару Лесі Українки у Печерському районі. На місці ворожого удару 11 постраждалих.
Поруч розгорнуто штаб - Ліцей № 84, бульвар Лесі Українки, 32а.
"Звертаюся до водіїв, таксистів та служб таксі - прийміть рішення допомогти тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання", - додали в КМВА.
Зауважимо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше сьогодні відповіла, коли в Київ повернеться світло та вода.
Зауважимо, що в результаті нічних обстрілів відразу у низці регіонів запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії, щоб забезпечити безпеку мережі та населення.
Детальніше про нічний масований удар та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.