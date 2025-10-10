Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки

Київ оговтується після масованої нічної атаки по Україні. Багато районів досі без світла, а транспорт почав ходити зі змінами.

РБК-Україна розповідає, яка ситуацію у столиці.

Київська міська військова адміністрація розповіла, що цієї ночі була комбінована атака в кілька хвиль: дрони, і ракети. росіяни вдарили по житловій забудові та обʼєктах критичної цивільної інфраструктури.

На зараз понад 5800 житлових будинків, як багатоквартирні, так і приватні, без світла.

"Число динамічне, служби працюють над підключенням. Також приватний сектор, особливо на лівому березі - без світла. Тут так само важка ситуація з водопостачанням. На правому березі світло і вода відсутні достатньо масово в Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах", - додали в адміністрації.

В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Також фіксується зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно.

Як курсує транспорт

Частина тролейбусних та трамвайних маршрутів через знеструмлення мережі не працює. За повідомленням Київпастрансу, для сполучення запустили автобуси:

№37ТР - від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";

№28Т - від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР - від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

№8Т - від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8.

Крім цього, збільшили кількість автобусів №114 і №50ТР.

Як працює метро

Червоною гілкою рух поїздів здійснюється від станції "Академмістечко" до "Лісової", інтервал між поїздами збільшено.

Наразі "червона" та "синя" лінії метро працюють у звичайному режимі. Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями "Сирець" - "Осокорки". Між станціями "Позняки" - "Червоний хутір" поїзди не курсують.

Школи та садочки

Формат роботи закладів освіти визначається по місцю, залежно від ситуації, адміністрації закладів намагаються цю ситуацію довести до батьків.

Як повідомляли в КМДА, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності.

Це дає людям:

тепло,

світло від генераторів,

можливість підзарядити пристрої,

доступ до води,

укриття під час повітряної тривоги.

Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення.

У закладах організовано чергові класи/групи. Однак батьків за можливості просять залишити дітей вдома.

Водночас всі райони наразі розгортають пункти незламності.

Коли буде світло

"По статусу відключень слідкуємо за повідомленнями Укренерго, ДТЕК. Наразі пріоритет відновити живлення - обʼєкти соціальної інфраструктури та важливі міські комунікації. Далі - житлова інфраструктура", - пояснили в КМВА.

Водопостачання зараз поступово відновлюється. Однак поступово, тому тиск в мережі буде відновлений протягом деякого часу.

Пошкодження в столиці

По наслідках атаки на житлові будинки: є кілька локацій з пошкодженнями, падіннями уламків.

Основна локація - будинок по бульвару Лесі Українки у Печерському районі. На місці ворожого удару 11 постраждалих.

Поруч розгорнуто штаб - Ліцей № 84, бульвар Лесі Українки, 32а.

"Звертаюся до водіїв, таксистів та служб таксі - прийміть рішення допомогти тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання", - додали в КМВА.