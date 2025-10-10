ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Коли до киян повернеться світло та вода: відповідь прем'єра

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 10:25
UA EN RU
Коли до киян повернеться світло та вода: відповідь прем'єра Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після масштабної нічної атаки значна частина Києва залишилось без електропостачання. Однак світло в Києві повернеться вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Сьогодні вранці Свириденко провела нараду з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт.

За її словами, в усіх регіонах після відбою повітряних тривог розпочались відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади. Для цього були залучені всі необхідні служби.

"Росія завдала чергового підлого удару саме по цивільній інфраструктурі, по життю людей та громад. Це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі - балістичні. На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури", - пояснила прем'єр.

Коли повернеться вода й світло

Свириденко повідомила. що у Києві та Кіровоградській області очікуємо повного відновлення водопостачання до кінця дня.

"Щодо енергопостачання в столиці - вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають. За кілька годин Міністерство енергетики дасть оновлення щодо ситуації", - додала вона.

Прем'єр також наголосила, що в Київській, Полтавській, Харківській та Сумській областях наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки, про які окремо повідомлятиме "Міненерго" та "Укренерго".

На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії:

  • генератори,
  • пункти незламності,
  • додатковий звʼязок.

Збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях.

Водночас під час виступу в Раді Свириденко заявила, що відновлювальні роботи в регіонах розпочалися одразу після відбою.

"По всій країні це було о 7:29 ранку, і вже після цього працювали всі ремонтники, енергетики, і всі були задіяні у служби. І у нас є відповідні доручення щодо кожного регіону, і всі служби працюють для того, щоб якнайшвидше заживити абонентів. В Києві ми очікуємо повного відновлення водопостачання протягом кількох годин", - наголосила вона.

Атака на Україну 10 жовтня

Сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська здійснили скоординовану атаку, використавши понад 450 безпілотників та більше трьох десятків ракет.

Удари були спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують повсякденне життя громадян.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що атака має символічний характер: вона відбулася 10 жовтня - у річницю першого масованого удару по енергетичній системі України у 2022 році.

У результаті обстрілів у низці регіонів запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії, щоб забезпечити безпеку мережі та населення.

Детальніше про нічний масований удар та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко Війна Росії проти України Окупанти
Новини
РФ атакувала Україну понад 450 дронами та трьома десятками ракет, - Зеленський
РФ атакувала Україну понад 450 дронами та трьома десятками ракет, - Зеленський
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить