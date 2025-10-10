Коли до киян повернеться світло та вода: відповідь прем'єра

Після масштабної нічної атаки значна частина Києва залишилось без електропостачання. Однак світло в Києві повернеться вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Сьогодні вранці Свириденко провела нараду з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт.

За її словами, в усіх регіонах після відбою повітряних тривог розпочались відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади. Для цього були залучені всі необхідні служби.

"Росія завдала чергового підлого удару саме по цивільній інфраструктурі, по життю людей та громад. Це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі - балістичні. На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури", - пояснила прем'єр.

Коли повернеться вода й світло

Свириденко повідомила. що у Києві та Кіровоградській області очікуємо повного відновлення водопостачання до кінця дня.

"Щодо енергопостачання в столиці - вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають. За кілька годин Міністерство енергетики дасть оновлення щодо ситуації", - додала вона.

Прем'єр також наголосила, що в Київській, Полтавській, Харківській та Сумській областях наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки, про які окремо повідомлятиме "Міненерго" та "Укренерго".

На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії:

генератори,

пункти незламності,

додатковий звʼязок.

Збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях.

Водночас під час виступу в Раді Свириденко заявила, що відновлювальні роботи в регіонах розпочалися одразу після відбою.

"По всій країні це було о 7:29 ранку, і вже після цього працювали всі ремонтники, енергетики, і всі були задіяні у служби. І у нас є відповідні доручення щодо кожного регіону, і всі служби працюють для того, щоб якнайшвидше заживити абонентів. В Києві ми очікуємо повного відновлення водопостачання протягом кількох годин", - наголосила вона.