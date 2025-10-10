После массированной атаки РФ послы G7 провели срочные переговоры с Украиной
Послы стран "Группы семи" обсудили с министром энергетики Украины Светланой Гринчук насущные потребности после масштабной атаки России на энергетическую инфраструктуру.
Как сообщает РБК-Украина, об этом дипломаты заявили в соцсети X.
Отмечается, что во встрече также приняли участие представители ключевых энергетических компаний: НАК "Нафтогаз Украины", НАК "Укрэнерго" и НАК "Энергоатом".
Основная цель встречи - обсудить масштабные атаки России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также поддержку Украины против дальнейших атак и удовлетворение самых насущных потребностей.
Обстрел энергетики
С началом осени Россия начала новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями стали ТЭЦ, ТЭС и другие объекты энергосистемы. Под ударами оказались Черниговская и Сумская области, что повлекло массовые обесточивания и введение графиков отключений электроэнергии.
Самая тяжелая ситуация была на Черниговщине. В частности, там россияне били по Нежину и Прилукам, была повреждена инфраструктура.
Однако в ночь на пятницу, 10 октября, Украина подверглась массированному комбинированному обстрелу различными типами вооружения. По словам президента Владимира Зеленского, этой ночью враг использовал более 450 дронов и более трех десятков ракет. Атака была направлена против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.
После атаки многие районы Киева до сих пор без электроснабжения, а транспорт начал ходить с изменениями.
Заметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее сегодня ответила, когда в Киев вернется свет и вода.
Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.