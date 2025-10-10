ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После массированной атаки РФ послы G7 провели срочные переговоры с Украиной

Пятница 10 октября 2025 14:05
UA EN RU
После массированной атаки РФ послы G7 провели срочные переговоры с Украиной Фото: после массированной атаки РФ послы G7 провели срочные переговоры с Украиной (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Послы стран "Группы семи" обсудили с министром энергетики Украины Светланой Гринчук насущные потребности после масштабной атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом дипломаты заявили в соцсети X.

Отмечается, что во встрече также приняли участие представители ключевых энергетических компаний: НАК "Нафтогаз Украины", НАК "Укрэнерго" и НАК "Энергоатом".

Основная цель встречи - обсудить масштабные атаки России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также поддержку Украины против дальнейших атак и удовлетворение самых насущных потребностей.

Обстрел энергетики

С началом осени Россия начала новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями стали ТЭЦ, ТЭС и другие объекты энергосистемы. Под ударами оказались Черниговская и Сумская области, что повлекло массовые обесточивания и введение графиков отключений электроэнергии.

Самая тяжелая ситуация была на Черниговщине. В частности, там россияне били по Нежину и Прилукам, была повреждена инфраструктура.

Однако в ночь на пятницу, 10 октября, Украина подверглась массированному комбинированному обстрелу различными типами вооружения. По словам президента Владимира Зеленского, этой ночью враг использовал более 450 дронов и более трех десятков ракет. Атака была направлена против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.

После атаки многие районы Киева до сих пор без электроснабжения, а транспорт начал ходить с изменениями.

Заметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее сегодня ответила, когда в Киев вернется свет и вода.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго G7 Война в Украине
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит