Після Азовського моря українські дрони взялися за Чорне: підбито 20 суден РФ
Українські сили безпілотних систем розширили географію ударів по ворожому флоту - після Азовського моря під приціл потрапили кораблі РФ уже в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.
Двадцять суден РФ за добу
Бровді підбив підсумки нового етапу морської операції проти флоту рф. За його словами, попередній етап у Азовському морі вже завершено, а тепер настала черга Чорного.
"116 суден тіньового флоту рф у Азовському морі - перший раунд морського бою завершено. Тепер море Чорне, 20:0 за сьогодні: впольовано 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Офіційний звіт згодом, заразом з відеопруфами", - написав Бровді.
Що відомо про уражені судна
За добу українські сили уразили:
- 17 нафтових танкерів;
- 2 танкери-газовози;
- 1 буксир.
Нагадуємо, напередодні стало відомо, скільки ворожих суден Сили безпілотних систем уразили 13 липня.
Тоді бійці СБС ліквідували або поранили 311 російських загарбників, а також уразили 15 ворожих суден.
Як повідомляло РБК-Україна, того ж дня українські військові потопили морським дроном російський прикордонний корабель ФСБ "Ізумруд" біля Новоросійська.
Це судно 2018 року брало участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки.