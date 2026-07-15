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После Азовского моря украинские дроны взялись за Черное: подбиты 20 судов РФ

09:30 15.07.2026 Ср
1 мин
"Мадяр" назвал пораженные цели врага
aimg Елена Чупровская
После Азовского моря украинские дроны взялись за Черное: подбиты 20 судов РФ Иллюстративное фото: в Черном море за сутки поразили 20 российских танкеров и судов (Getty Images)
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Украинские силы беспилотных систем расширили географию ударов по вражескому флоту - после Азовского моря под прицел попали корабли РФ уже в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

Двадцать судов РФ в сутки

Бровди подвел итоги нового этапа морской операции против флота России. По его словам, предварительный этап в Азовском море уже завершен, а теперь настал черед Черного.

"116 судов теневого флота России в Азовском море - первый раунд морского боя завершено. Теперь море Черное, 20:0 за сегодня: подстрелено 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза, 1 буксир. Официальный отчет позже, заодно с видеопруфами", - написал Бровди.

Что известно о пораженных судах

Через сутки украинские силы поразили:

  • 17 нефтяных танкеров;
  • 2 танкера-газовоза;
  • 1 буксир.

Напомним, накануне стало известно, сколько вражеских судов Силы беспилотных систем поразили 13 июля.

Тогда бойцы СБС ликвидировали или ранили 311 российских захватчиков, а также поразили 15 вражеских судов .

Как сообщало РБК-Украина, в тот же день украинские военные потопили морским дроном российский пограничный корабль ФСБ "Изумруд" возле Новороссийска.

Это судно в 2018 году участвовало в нападении на корабли ВМС Украины в районе Керченского пролива.

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