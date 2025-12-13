Після атаки РФ по півдню України низка потягів затримується або скасована: список

Внаслідок масованої атаки Росії по Одеській області 13 грудня низка потягів затримується або скасована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Попри масштабні обстріли інфраструктури на Одещині, зберігаємо рух у регіоні. На знеструмлених ділянках вже з самого ранку курсують резервні тепловози", - йдеться в повідомленні.
Про затримки в регіоні структуровано:
Через обстріли тимчасово скасовані приміські поїзди:№6401 Колосівка - Одеса та
№6341 Кароліно-Бугаз - Одеса.
Через затримку київського поїзда затримується зворотна відправка рейса №764 Одеса - Київ на орієнтовно 3 години.
Зазначається, що попри знеструмлення в самій Одесі, головний вокзал заживлений від резервного генератора і функціонує у звичному режимі - в тому числі "фортеця незламності", дитяча та ігрова зони.
Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала наймасованішого удару по півдню України.
Зокрема, росіяни завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами.
Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. За словами міського голови Олександра Сенкевича, тривають відновлювальні роботи.
У Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працює з обмеженнями.
Також російські війська вночі масовано атакували цивільні та енергетичні об'єкти в Одеській області. У більшій частині Одеси відсутнє тепло- та водопостачання.
Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.