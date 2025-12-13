После атаки РФ по югу Украины ряд поездов задерживается или отменен: список

Обстрел Украины 13 декабря

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла самый массированный удар по югу Украины.

В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.

В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По словам городского головы Александра Сенкевича, продолжаются восстановительные работы.

В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.

Также российские войска ночью массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В большей части Одессы отсутствует тепло- и водоснабжение.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.