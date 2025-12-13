RU

После атаки РФ по югу Украины ряд поездов задерживается или отменен: список

Фото: после атаки РФ по югу Украины ряд поездов задерживается или отменен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате массированной атаки России по Одесской области 13 декабря ряд поездов задерживается или отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохраняем движение в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы", - говорится в сообщении.

О задержках в регионе структурировано:

  • 128 Запорожье - Львов (+225 мин);
  • 77 Ковель - Одесса (+108 мин);
  • 25 Ясиня - Одесса (+174 мин);
  • 11 Львов - Одесса (+227 мин);
  • 6251 Вапнярка - Одесса (+346 мин);
  • 6201 Раздельная 1 - Одесса (+99 мин);
  • 6208 Одесса - Раздельная 1 (+210 мин).

Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда: №6401 Колосовка - Одесса и
№6341 Каролино-Бугаз - Одесса.

Из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса - Киев на ориентировочно 3 часа.

Отмечается, что несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в обычном режиме - в том числе "крепость несокрушимости", детская и игровая зоны.

 

Обстрел Украины 13 декабря

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла самый массированный удар по югу Украины.

В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.

В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По словам городского головы Александра Сенкевича, продолжаются восстановительные работы.

В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.

Также российские войска ночью массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В большей части Одессы отсутствует тепло- и водоснабжение.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

