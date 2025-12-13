ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Після атаки РФ по півдню України низка потягів затримується або скасована: список

Субота 13 грудня 2025 11:24
UA EN RU
Після атаки РФ по півдню України низка потягів затримується або скасована: список Фото: після атаки РФ по півдню України низка потягів затримується або скасована (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок масованої атаки Росії по Одеській області 13 грудня низка потягів затримується або скасована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Попри масштабні обстріли інфраструктури на Одещині, зберігаємо рух у регіоні. На знеструмлених ділянках вже з самого ранку курсують резервні тепловози", - йдеться в повідомленні.

Про затримки в регіоні структуровано:

  • 128 Запоріжжя - Львів (+225 хв);
  • 77 Ковель - Одеса (+108 хв);
  • 25 Ясіня - Одеса (+174 хв);
  • 11 Львів - Одеса (+227 хв);
  • 6251 Вапнярка - Одеса (+346 хв);
  • 6201 Роздільна 1 - Одеса (+99 хв);
  • 6208 Одеса - Роздільна 1 (+210 хв).

Через обстріли тимчасово скасовані приміські поїзди:№6401 Колосівка - Одеса та
№6341 Кароліно-Бугаз - Одеса.

Через затримку київського поїзда затримується зворотна відправка рейса №764 Одеса - Київ на орієнтовно 3 години.

Зазначається, що попри знеструмлення в самій Одесі, головний вокзал заживлений від резервного генератора і функціонує у звичному режимі - в тому числі "фортеця незламності", дитяча та ігрова зони.

Обстріл України 13 грудня

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала наймасованішого удару по півдню України.

Зокрема, росіяни завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. За словами міського голови Олександра Сенкевича, тривають відновлювальні роботи.

У Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працює з обмеженнями.

Також російські війська вночі масовано атакували цивільні та енергетичні об'єкти в Одеській області. У більшій частині Одеси відсутнє тепло- та водопостачання.

Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Одеса Війна в Україні Поїзди
Новини
Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі