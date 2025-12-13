Після атаки РФ по півдню України низка потягів затримується або скасована: список

Фото: після атаки РФ по півдню України низка потягів затримується або скасована (Getty Images)

Внаслідок масованої атаки Росії по Одеській області 13 грудня низка потягів затримується або скасована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Попри масштабні обстріли інфраструктури на Одещині, зберігаємо рух у регіоні. На знеструмлених ділянках вже з самого ранку курсують резервні тепловози", - йдеться в повідомленні. Про затримки в регіоні структуровано: 128 Запоріжжя - Львів (+225 хв);

77 Ковель - Одеса (+108 хв);

25 Ясіня - Одеса (+174 хв);

11 Львів - Одеса (+227 хв);

6251 Вапнярка - Одеса (+346 хв);

6201 Роздільна 1 - Одеса (+99 хв);

6208 Одеса - Роздільна 1 (+210 хв). Через обстріли тимчасово скасовані приміські поїзди:№6401 Колосівка - Одеса та

№6341 Кароліно-Бугаз - Одеса. Через затримку київського поїзда затримується зворотна відправка рейса №764 Одеса - Київ на орієнтовно 3 години. Зазначається, що попри знеструмлення в самій Одесі, головний вокзал заживлений від резервного генератора і функціонує у звичному режимі - в тому числі "фортеця незламності", дитяча та ігрова зони.