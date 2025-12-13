ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После атаки РФ по югу Украины ряд поездов задерживается или отменен: список

Суббота 13 декабря 2025 11:24
UA EN RU
После атаки РФ по югу Украины ряд поездов задерживается или отменен: список Фото: после атаки РФ по югу Украины ряд поездов задерживается или отменен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате массированной атаки России по Одесской области 13 декабря ряд поездов задерживается или отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохраняем движение в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы", - говорится в сообщении.

О задержках в регионе структурировано:

  • 128 Запорожье - Львов (+225 мин);
  • 77 Ковель - Одесса (+108 мин);
  • 25 Ясиня - Одесса (+174 мин);
  • 11 Львов - Одесса (+227 мин);
  • 6251 Вапнярка - Одесса (+346 мин);
  • 6201 Раздельная 1 - Одесса (+99 мин);
  • 6208 Одесса - Раздельная 1 (+210 мин).

Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда: №6401 Колосовка - Одесса и
№6341 Каролино-Бугаз - Одесса.

Из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса - Киев на ориентировочно 3 часа.

Отмечается, что несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в обычном режиме - в том числе "крепость несокрушимости", детская и игровая зоны.

Обстрел Украины 13 декабря

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла самый массированный удар по югу Украины.

В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.

В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По словам городского головы Александра Сенкевича, продолжаются восстановительные работы.

В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.

Также российские войска ночью массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В большей части Одессы отсутствует тепло- и водоснабжение.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Одесса Война в Украине Поезда
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе