После атаки РФ по югу Украины ряд поездов задерживается или отменен: список
В результате массированной атаки России по Одесской области 13 декабря ряд поездов задерживается или отменен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохраняем движение в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы", - говорится в сообщении.
О задержках в регионе структурировано:
- 128 Запорожье - Львов (+225 мин);
- 77 Ковель - Одесса (+108 мин);
- 25 Ясиня - Одесса (+174 мин);
- 11 Львов - Одесса (+227 мин);
- 6251 Вапнярка - Одесса (+346 мин);
- 6201 Раздельная 1 - Одесса (+99 мин);
- 6208 Одесса - Раздельная 1 (+210 мин).
Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда: №6401 Колосовка - Одесса и
№6341 Каролино-Бугаз - Одесса.
Из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса - Киев на ориентировочно 3 часа.
Отмечается, что несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в обычном режиме - в том числе "крепость несокрушимости", детская и игровая зоны.
Обстрел Украины 13 декабря
Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла самый массированный удар по югу Украины.
В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.
В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По словам городского головы Александра Сенкевича, продолжаются восстановительные работы.
В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.
Также российские войска ночью массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В большей части Одессы отсутствует тепло- и водоснабжение.
