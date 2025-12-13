После атаки РФ по югу Украины ряд поездов задерживается или отменен: список

Фото: после атаки РФ по югу Украины ряд поездов задерживается или отменен (Getty Images)

В результате массированной атаки России по Одесской области 13 декабря ряд поездов задерживается или отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохраняем движение в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы", - говорится в сообщении. О задержках в регионе структурировано: 128 Запорожье - Львов (+225 мин);

77 Ковель - Одесса (+108 мин);

25 Ясиня - Одесса (+174 мин);

11 Львов - Одесса (+227 мин);

6251 Вапнярка - Одесса (+346 мин);

6201 Раздельная 1 - Одесса (+99 мин);

6208 Одесса - Раздельная 1 (+210 мин). Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда: №6401 Колосовка - Одесса и

№6341 Каролино-Бугаз - Одесса. Из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса - Киев на ориентировочно 3 часа. Отмечается, что несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в обычном режиме - в том числе "крепость несокрушимости", детская и игровая зоны.