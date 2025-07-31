Після атаки РФ частина Києва знеструмлена: що кажуть у ДТЕК

Комбінований обстріл Києва 31 липня

У ніч на 31 липня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії. Ворог застосував як ракети, так і дрони-камікадзе, завдавши комбінованого удару по столиці. В результаті зафіксовані численні руйнування в житлових кварталах.

Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони - саме там фіксувалися прямі влучання по багатоповерхівках. Крім того, пошкодження отримали об'єкти в Голосіївському та Шевченківському районах.

У місті частково перекрито вулиці та проспекти, а тролейбусний маршрут №27 тимчасово скорочено - транспорт курсує лише до Домобудівного комбінату №3.

Серед постраждалих - не лише мешканці столиці, а й троє працівників поліції. Вони саме прямували на виклик, коли опинилися в епіцентрі атаки. Усіх трьох госпіталізовано.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.