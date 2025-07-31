После атаки РФ часть Киева обесточена: что говорят в ДТЭК

Комбинированный обстрел Киева 31 июля

В ночь на 31 июля Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России. Враг применил как ракеты, так и дроны-камикадзе, нанеся комбинированный удар по столице. В результате зафиксированы многочисленные разрушения в жилых кварталах.

Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы - именно там фиксировались прямые попадания по многоэтажкам. Кроме того, повреждения получили объекты в Голосеевском и Шевченковском районах.

В городе частично перекрыты улицы и проспекты, а троллейбусный маршрут №27 временно сокращен - транспорт курсирует только до Домостроительного комбината №3.

Среди пострадавших - не только жители столицы, но и трое сотрудников полиции. Они как раз направлялись на вызов, когда оказались в эпицентре атаки. Все трое госпитализированы.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.