Країни G7 обговорили з Україною посилення ППО і санкції проти тіньового флоту РФ

Україна закликала країни G7 посилити її протиповітряну оборону, надати додаткову енергетичну допомогу і запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Також Київ просить не допускати російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X .

Сибіга подякував главі МЗС Франції Жан-Ноелю Барро за те, що питання миру для України залишається в пріоритетах G7. У зустрічі взяли участь глави МЗС країн групи, зокрема держсекретар США Марко Рубіо, а також верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Міністр наголосив на найнагальніших потребах України:

посилення протиповітряної оборони;

додаткова енергетична допомога;

достатнє фінансування;

жорсткіші санкції проти Росії, зокрема проти її тіньового флоту, і заборона в'їзду для громадян РФ.

Сибіга поінформував партнерів про ескалаційні дії Росії та розповів про гуманітарну місію в Олешках. Він окремо подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво.

За словами міністра, цим імпульсом треба скористатися, щоб просунутися до повного припинення вогню, деескалації та заходів зміцнення довіри.

Окремо Сибіга звернув увагу на спроби Росії "відбілити" воєнні злочини через міжнародні змагання. Він наголосив, що будь-яке пом'якшення спортивних санкцій під час війни неприйнятне й аморальне, і закликав партнерів не допускати російських і білоруських спортсменів до великих турнірів.

Серед тем зустрічі була й глобальна продовольча безпека. За словами міністра, Україна має практичні пропозиції щодо відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.