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После атаки РФ часть Киева обесточена: что говорят в ДТЭК

Киев, Четверг 31 июля 2025 10:14
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После атаки РФ часть Киева обесточена: что говорят в ДТЭК Фото: ДТЭК возвращает свет после ночных обстрелов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате ночной атаки на столицу без электроснабжения остались почти 500 семей в семи многоэтажках. Повреждена трансформаторная подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.

Как пояснили в ДТЭК, из-за российской атаки по столице 464 семьи в 7 многоэтажках остались без электроснабжения.

Более того, вражескими ударами была повреждена трансформаторная подстанция.

"Энергетики работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть всем свет. Спасибо ГСЧС и Силам обороны", - отметили в компании.

Комбинированный обстрел Киева 31 июля

В ночь на 31 июля Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России. Враг применил как ракеты, так и дроны-камикадзе, нанеся комбинированный удар по столице. В результате зафиксированы многочисленные разрушения в жилых кварталах.

Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы - именно там фиксировались прямые попадания по многоэтажкам. Кроме того, повреждения получили объекты в Голосеевском и Шевченковском районах.

В городе частично перекрыты улицы и проспекты, а троллейбусный маршрут №27 временно сокращен - транспорт курсирует только до Домостроительного комбината №3.

Среди пострадавших - не только жители столицы, но и трое сотрудников полиции. Они как раз направлялись на вызов, когда оказались в эпицентре атаки. Все трое госпитализированы.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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