Верховна Рада залишилась без опалення та води після атаки на Київ

Верховна Рада залишилась без опалення та води

"Дійсно, у Раді нема води та опалення, є світло. Тому ми працюємо, ми на місці: все, як у людей, так і у нас", - повідомив Гетманцев.

Цю інформацію підтвердив і нардеп Ярослав Железняк.

"В Раді, щонайменше у Комітеті, немає ані опалення, ані води теж. Світло, начебто, поки є", - написав нардеп.

Частина Києва залишилась без водопостачання

Через атаку на Київ було знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури столиці. Зараз водопостачання відсутнє:

у Печерському районі;

у Лівобережній частині міста.

У "Київводоканалі" повідомили, що спільно з енергетиками працюють над: