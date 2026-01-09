Верховная Рада осталась без отопления и воды после атаки на Киев

Верховная Рада осталась без отопления и воды

"Действительно, в Раде нет воды и отопления, есть свет. Поэтому мы работаем, мы на месте: все, как у людей, так и у нас", - сообщил Гетманцев.

Эту информацию подтвердил и нардеп Ярослав Железняк.

"В Раде, по меньшей мере в Комитете, нет ни отопления, ни воды тоже. Свет, вроде бы, пока есть", - написал нардеп.

Часть Киева осталась без водоснабжения

Из-за атаки на Киев были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы. Сейчас водоснабжение отсутствует:

в Печерском районе;

в Левобережной части города.

В "Киевводоканале" сообщили, что совместно с энергетиками работают над: