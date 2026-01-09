Верховная Рада осталась без отопления и воды после атаки на Киев
В Верховной Раде Украины из-за российской атаки на Киев сейчас отсутствуют отопление и водоснабжение, однако депутаты продолжают работать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева в Telegram и нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
"Действительно, в Раде нет воды и отопления, есть свет. Поэтому мы работаем, мы на месте: все, как у людей, так и у нас", - сообщил Гетманцев.
Эту информацию подтвердил и нардеп Ярослав Железняк.
"В Раде, по меньшей мере в Комитете, нет ни отопления, ни воды тоже. Свет, вроде бы, пока есть", - написал нардеп.
Часть Киева осталась без водоснабжения
Из-за атаки на Киев были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы. Сейчас водоснабжение отсутствует:
- в Печерском районе;
- в Левобережной части города.
В "Киевводоканале" сообщили, что совместно с энергетиками работают над:
- стабилизацией ситуации;
- восстановлением электропитания;
- восстановлением норма.
Атака на Украину 9 января
В ночь на 9 января РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, баллистических и крылатых ракет. Киев и область стали основным направлением атаки. В столице десятки людей пострадали. Повреждения получили жилые дома, возникло несколько пожаров.
Из-за повреждения критической инфраструктуры в Киеве возникли перебои со светом и водой. В ряде районов города отсутствует отопление.
Также под атакой оказался Львов, где прозвучала серия громких взрывов. В сети сразу распространяли информацию об ударе российской баллистической ракетой "Орешник". Потом это подтвердил президент Владимир Зеленский.
Сейчас в Украине продолжается ликвидация последствий ночной атаки.