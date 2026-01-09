ua en ru
Верховная Рада осталась без отопления и воды после атаки на Киев

Киев, Пятница 09 января 2026 11:27
UA EN RU
Верховная Рада осталась без отопления и воды после атаки на Киев Верховная Рада осталась без воды и отопления (фото: совет заседания вру 3 rada gov ua)
Автор: Василина Копытко

В Верховной Раде Украины из-за российской атаки на Киев сейчас отсутствуют отопление и водоснабжение, однако депутаты продолжают работать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева в Telegram и нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Верховная Рада осталась без отопления и воды

"Действительно, в Раде нет воды и отопления, есть свет. Поэтому мы работаем, мы на месте: все, как у людей, так и у нас", - сообщил Гетманцев.

Эту информацию подтвердил и нардеп Ярослав Железняк.

"В Раде, по меньшей мере в Комитете, нет ни отопления, ни воды тоже. Свет, вроде бы, пока есть", - написал нардеп.

Часть Киева осталась без водоснабжения

Из-за атаки на Киев были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы. Сейчас водоснабжение отсутствует:

  • в Печерском районе;
  • в Левобережной части города.

В "Киевводоканале" сообщили, что совместно с энергетиками работают над:

  • стабилизацией ситуации;
  • восстановлением электропитания;
  • восстановлением норма.

Атака на Украину 9 января

В ночь на 9 января РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, баллистических и крылатых ракет. Киев и область стали основным направлением атаки. В столице десятки людей пострадали. Повреждения получили жилые дома, возникло несколько пожаров.

Из-за повреждения критической инфраструктуры в Киеве возникли перебои со светом и водой. В ряде районов города отсутствует отопление.

Также под атакой оказался Львов, где прозвучала серия громких взрывов. В сети сразу распространяли информацию об ударе российской баллистической ракетой "Орешник". Потом это подтвердил президент Владимир Зеленский.

Сейчас в Украине продолжается ликвидация последствий ночной атаки.

