Пішов у СЗЧ та реєстрував Starlink для окупантів: у Києві затримали агента РФ

Служба безпеки України затримала у Києві російського агента, який незаконно реєстрував термінали Starlink для військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Як з’ясувало розслідування, завдання РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині.
Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах Києва і одночасно підшукував "швидкі заробітки" у профільних Telegram-каналах.
В одному з чатів він потрапив до уваги російських спецслужбістів, які запропонували йому гроші в обмін на співпрацю.
На їхнє замовлення агент спочатку зареєстрував на себе станцію Starlink за реквізитами, які йому передав куратор з РФ. Далі фігурант "втемну" використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе.
Фото: СБУ затримала агента РФ, який реєстрував Starlink для окупантів (t.me/SBUkr)
У подальшому зловмисник планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для збройних угруповань країни-агресора.
Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента "на гарячому" у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Starlink.
Наразі всі зареєстровані фігурантом термінали заблоковано. Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше Росія активно використовувала Starlink на дронах для контролю в режимі реального часу.
Згодом міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що відомство оперативно зв'язалося з SpaceX для розв'язання проблеми.
Також у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Україна впроваджує режим "білого списку" - так званого Whitelist.
Йдеться про перелік перевірених терміналів Starlink - щоб вони працювали стабільно у кожного українського користувача, але не у ворога.
Доступ до Starlink для росіян був заблокований. Після цього підрозділи країни-агресорки зіткнулися з масовими перебоями зв’язку, що суттєво ускладнило управління військами.
Також ми повідомляли, що спроби росіян перейти на альтернативні засоби зв’язку виявилися менш ефективними, що створило для них додаткові проблеми на фронті.