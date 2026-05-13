Пошел в СВЧ и регистрировал Starlink для оккупантов: в Киеве задержали агента РФ

Как выяснило расследование, задание РФ выполнял завербованный врагом мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть на Харьковщине.

После побега из подразделения дезертир скрывался в арендованных квартирах Киева и одновременно подыскивал "быстрые заработки" в профильных Telegram-каналах.

В одном из чатов он попал в поле зрения российских спецслужбистов, которые предложили ему деньги в обмен на сотрудничество.

По их заказу агент сначала зарегистрировал на себя станцию Starlink по реквизитам, которые ему передал куратор из РФ. Далее фигурант "втемную" использовал свою знакомую, которая по его просьбе оформила еще один терминал на себя.

В дальнейшем злоумышленник планировал привлечь еще 20 человек для верификации станций спутниковой связи для вооруженных группировок страны-агрессора.



Сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали агента "на горячем" в отделении одного из почтовых операторов, где он планировал зарегистрировать очередной Starlink.



Сейчас все зарегистрированные фигурантом терминалы заблокированы. Во время обысков по месту его жительства обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.



Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.