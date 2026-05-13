Пішов у СЗЧ та реєстрував Starlink для окупантів: у Києві затримали агента РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Як з’ясувало розслідування, завдання РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині.

Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах Києва і одночасно підшукував "швидкі заробітки" у профільних Telegram-каналах.

В одному з чатів він потрапив до уваги російських спецслужбістів, які запропонували йому гроші в обмін на співпрацю.

На їхнє замовлення агент спочатку зареєстрував на себе станцію Starlink за реквізитами, які йому передав куратор з РФ. Далі фігурант "втемну" використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе.

У подальшому зловмисник планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для збройних угруповань країни-агресора.



Співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента "на гарячому" у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Starlink.



Наразі всі зареєстровані фігурантом термінали заблоковано. Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.