Пошел в СЗЧ и угрожал ТЦК: правоохранители задержали "Полтавского поджигателя"
В Полтаве задержали военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть и публично угрожал поджечь территориальный центр комплектования. Речь идет о Виталии Чепурко, известном в сети как "Полтавский поджигатель".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военную службу правопорядка в Вооруженных силах Украины.
Что произошло
Как сообщили в ВСП, военные правоохранители Полтавского зонального отдела совместно с полицией установили местонахождение и задержали мужчину во время розыскных мероприятий.
По данным правоохранителей, военнослужащий самовольно оставил часть, а также через соцсети осуществлял публичные призывы и угрозы о совершении террористического акта и применения насилия в отношении военнослужащих.
"Во время проверки личности установлено, что мужчина является фигурантом резонансных видео, известный в медиапространстве как "Полтавский поджигатель", - отметили в ВСП.
Сейчас мужчину доставили в подразделение ВСП для выяснения обстоятельств дела и подготовки материалов для органов досудебного расследования.
"Полтавского поджигателя" задержали (фото: Военная служба правопорядка в ВСУ)
Чем он известен
В мае в соцсетях начали распространяться видео с участием Чепурко, в которых он заявлял, что ушел в СЗЧ и якобы пообещал поджечь Полтавский ТЦК.
Также он стал известным в интернете после мема с фразой: "Ну, мне нравиться, как оно горит".
По информации местного издания "Полтавщина", мужчина имеет 15 судимостей, большинство из которых связаны с кражами и поджогами.
Что дальше
В ВСП сообщили, что военнослужащему разъяснили его права и нормы законодательства об ответственности за самовольное оставление части во время военного положения. Также ему сообщили о порядке возвращения к военной службе и восстановлении правового статуса.
Сейчас материалы изучают представители Государственное бюро расследований. Следственные действия продолжаются.
Ранее РБК-Украина рассказывало о "Полтавском поджигателе" Виталии Чепурке. Мужчина показал, как живет, рассказал о заработках на рекламе и поздравлениях для подписчиков, а также поделился планами по ремонту дома.
Также мы писали, что происходит с военными после возвращения из СЗЧ.