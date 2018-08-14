Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли почти 44,5 тыс. боеприпасов

В частности, пиротехники обнаружили 610 авиационных бомб

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли почти 44,5 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Как отмечается, за три дня пиротехники осуществили 68 выездов, в ходе которых выявили 322 боеприпаса, в том числе две авиационные бомбы.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 44 тыс. 463 взрывоопасных предметов, в том числе 610 авиационных бомб", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что под Харьковом в поселке Безлюдовка в результате взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина. Пострадавшего с ампутированными пальцами и осколочными ранениями доставили в больницу.

Кроме того, сообщалось, что в городе Днепр правоохранители обнаружили большой тайник боеприпасов, которые были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС).

Также сообщалось, что в Киеве во время плановой проверки территории пиротехники ГСЧС обнаружили, изъяли и уничтожили 28 боеприпасов времен Второй мировой войны.