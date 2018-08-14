Піротехніки ДСНС з початку року вилучили майже 44,5 тис. боєприпасів

Зокрема, піротехніки виявили 610 авіаційних бомб

Піротехніки Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили майже 44,5 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Як зазначається, за три дні піротехніки здійснили 68 виїздів, у ході яких виявили 322 боєприпаси, зокрема дві авіаційні бомби.

"З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 44 тис. 463 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 610 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під Харковом у селищі Безлюдівка внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав чоловік. Постраждалого з ампутованими пальцями та осколковими пораненнями доставили до лікарні.

Крім того, повідомлялося, що у місті Дніпро правоохоронці виявили великий сховок боєприпасів, що були незаконно вивезені із зони проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

Також повідомлялося, що у Києві під час планової перевірки території піротехніки ДСНС виявили, вилучили та знищили 28 боєприпасів часів Другої світової війни.