Под Харьковом в результате взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина

Мужчина поступил в больницу с осколочными ранениями различных частей тела и ампутацией пальцев

В поселке Безлюдовка (Харьковская область) в результате взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина. Об этом говорится в сообщении на сайте облуправления полиции в Харьковской области.

Как сообщается, происшествие случилось вчера, 13 августа 2018 года. Мужчина был доставлен в больницу с с осколочными ранениями различных частей тела и ампутацией пальцев. На данный момент его состояние оценивают как удовлетворительное.

Родственники пострадавшего сообщили, что в июле мужчина нашел в лесополосе металлический предмет и решил использовать его по хозяйству. Взрыв произошел во время того, как мужчина работал с указанным предметом.

По данному факту окрыто уголовное дело по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 августа в Донецкой области возле завода "Пилоподавления" взорвалась граната. В результате взрыва осколками повреждены фасад и окна здания. Пострадавших нет.

Кроме того, сообщалось, что 8 августа в Харькове на улице Братской возле жилого дома нашли гранату. Эвакуация жителей домов не проводилась.