В Киеве пиротехники уничтожили 28 боеприпасов времен Второй мировой войны

Всего с начала года в Киеве изъято и уничтожено 1251 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны

Вчера, 10 августа, в Киеве во время плановой проверки территории в урочище "Быковня", что в Деснянском районе столицы, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обнаружили, изъяли и уничтожили 28 боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, группой пиротехнических работ обнаруженые боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне. Всего с начала года на территории в Киеве изъято и уничтожено 1251 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, что под Славянском Донецкой области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и уничтожили 221 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщало РБК-Украина, на Донбассе военные саперы уничтожили 50 запрещенных мин, завезенных из России.

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 40 тысяч боеприпасов.