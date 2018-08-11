В Киеве пиротехники уничтожили 28 боеприпасов времен Второй мировой войны

Новости Происшествия 11.08.2018 - 22:16
Иллюстративное фото (donetsk.dsns.gov)
Иллюстративное фото (donetsk.dsns.gov)

Всего с начала года в Киеве изъято и уничтожено 1251 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны

Вчера, 10 августа, в Киеве во время плановой проверки территории в урочище "Быковня", что в Деснянском районе столицы, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обнаружили, изъяли и уничтожили 28 боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, группой пиротехнических работ обнаруженые боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне. Всего с начала года на территории в Киеве изъято и уничтожено 1251 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, что под Славянском Донецкой области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и уничтожили 221 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщало РБК-Украина, на Донбассе военные саперы уничтожили 50 запрещенных мин, завезенных из России.

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 40 тысяч боеприпасов.

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Теги:  Киев,  ГСЧС,  боеприпасы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС