Пільги лише з QR-кодом й нові штрафи? Що може змінитись для водіїв на парковках

Уряд схвалив проекти законів щодо користування пільгами, які надаються водіям з інвалідністю, а також збільшення штрафів для громадян, які незаконно займають спеціально відведені для їхнього паркування місця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Згідно з інформацією посадовця, сьогодні, 30 липня, уряд схвалив проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю".
Цей законопроект спрямований на унормування права водіїв з інвалідністю (або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю) користуватися всіма перевагами, які надаються водіям з інвалідністю лише за важливої умови.
Йдеться про встановлення на таких транспортних засобах розпізнавального знаку "Водій з інвалідністю" - разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), що додається до знака.
Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що Кабінет міністрів погодив законопроект "щодо пільг на парковку для водіїв з інвалідністю".
Згідно з його інформацією, в документі пропонуються такі положення:
Тим часом Мельничук повідомив, що Кабмін схвалив ще один проект закону - "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю".
Ним пропонується внести зміни до КУпАП, зокрема, щодо збільшення розміру штрафу за:
"Також передбачається унормування обов'язку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на ТЗ розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду)", - підсумував представник уряду в парламенті.
Нагадаємо, раніше Мельничук вже повідомляв, що Кабмін ухвалив проект закону, який має на меті збільшити штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.
Згодом у Верховній Раді розповіли, що очікують ухвалення низки законопроектів, мета яких - розв'язати проблему паркувального колапсу у столиці та інших містах України.
При цьому зареєстрований у парламенті наприкінці травня проект закону №13321, спрямований на посилення захисту прав водіїв з інвалідністю (включаючи ветеранів війни), станом на 17 липня 2025 року було відкликано.
Тим часом ми пояснювали, як сьогодні можуть покарати водія за зупинку чи стоянку на місці для людей з інвалідністю.
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