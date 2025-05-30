ВР планує ухвалити закон про посилення контролю за паркуванням людей з інвалідністю: що зміниться

У Раді очікують ухвалення низки законопроєктів, мета яких - вирішити проблему паркувального колапсу у столиці і інших містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Один із законопроєктів має посилити контроль за використанням пільгових місць за допомогою цифрових рішень, другий - запровадить чіткі правила розміщення парковок. Водночас, необхідне і підвищення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю для тих, хто її немає.

За її словами, 28 травня у ВР зареєстрували законопроєкт №13321, спрямований на посилення захисту прав водіїв з інвалідністю, включаючи ветеранів війни.

Йдеться про зміни в системі контролю за використанням пільгових парковочних місць. Документом передбачено створення для водіїв з інвалідністю єдиного розпізнавального знаку, обладнаного QR-кодом для підтвердження статусу.

"Цей знак потрібно буде мати при собі разом з документами, що підтверджують право на пільгу і пред'являти у тому числі у електронному вигляді. Це нововведення дозволить посилити контроль за використанням паркомісць для людей з інвалідністю, оскільки наразі ці місця постійно використовують не за призначенням", - пояснила Шуляк.

Законопроєкт, додала вона, також передбачає оновлення вимог до облаштування безоплатних парковочних місць. Згідно з новими правилами, на всіх парковках обов'язково має бути виділено не менше 10% місць для осіб з інвалідністю, але в будь-якому разі не менше одного місця.

Наразі, наголосила Шуляк, ситуація з використанням пільгових паркомісць не за призначенням - громадянами, які таких пільг не мають, стає все більш тривожною.

Вона привела приклад - у Львові ветеран зробив зауваження водієві, який запаркував своє авто на місці паркування, призначеного для людей з інвалідністю. Порушник автівку не прибрав, натомість, додала Шуляк, ветеран отримав образи у свою адресу і спробу наїзду на нього цією автівкою.

Такі кейси, на жаль, непоодинокі, підкреслила нардепка. Транспортна інфраструктура великих міст і особливо столиці наразі не розрахована на реальну кількість авто та реальну потребу у місцях для паркування.

Відтак, ситуація з паркуванням авто у місцях, які для цього не передбачені, стає дедалі гіршою. Як наслідок, мешканці міст паркуються у непризначених для цього місцях і особливо - на місцях для паркування людей з інвалідністю.

"Щоб якось виправляти цю ситуацію у нових ДБН, які почали діяти ще до війни, було передбачено збільшення паркомісць при зведенні обʼєктів житлової нерухомості. Але забудовники, які намагаються зменшити свої витрати, подекуди цю норму ігнорують. Відтак - паркомісць недостатньо і люди змушені паркуватися там, де можуть. Наприклад, на місцях, призначених для людей з інвалідністю", - пояснила голова комітету містобудування.

За її словами, вирішувати проблему потрібно системно і ухвалення законопроєкту №13321 стане частиною цього вирішення. Водночас, повністю успішним воно буде за умови збільшення штрафів для порушників, а також після перегляду правил розміщення парковок.

"Нести реальну відповідальність мають як ті, хто зводить будинки без потрібної кількості паркомісць, так і ті, хто внаслідок цього паркується не там, де треба. Наразі штрафи можуть становити до 2 тисяч гривень. Але як показує практика, цього замало. Наприклад, у ЄС - у тій же Німеччині, штраф за паркування в зоні для людей з інвалідністю становить до 370 євро", - зауважує Шуляк.

Водночас, системний підхід у вирішенні проблеми парковочного колапсу у українських містах і столиці зокрема, неможливий без змін у правилах розміщення парковок. Законопроєкт, який мав би упорядкувати це, "завис" у парламенті вже майже 2 роки, пояснила Голова Комітету містобудування.

"Йдеться про законопроєкт №10308 - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та майданчиків для паркування транспортних засобів (№10308), було зареєстровано ще у грудні 2023 року, але нам допоки не вдається його рухати", - підкреслила Шуляк.

Суть законопроєкту, пояснила нардепка, у впорядкуванні розміщення МАФів та парковок по всій країні. Зокрема, він передбачає відведення місць під МАФи та паркування виключно через електронні аукціони. Підприємець, який запропонував найкращі умови, отримав право працювати.

"Жодних чиновницьких "відкатів" за "хороше місце". Схема розміщення МАФів і парковок буде розроблятися для всього міста і оприлюднюватись, відтак, розміщувати їх деінде буде заборонено. Чекаємо, що цей законопроєкт все ж таки потрапить до порядку денного, оскільки без нього владнати парковочний колапс у столиці буде неможливо", - резюмувала Шуляк.