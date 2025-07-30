Льготы только с QR-кодом и новые штрафы? Что может измениться для водителей на парковках

Что именно предлагают изменить эти законопроекты

Согласно информации чиновника, сегодня, 30 июля, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пользования преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью".

Этот законопроект направлен на нормирование права водителей с инвалидностью (или водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью) пользоваться всеми преимуществами, которые предоставляются водителям с инвалидностью только при важном условии.

Речь идет об установлении на таких транспортных средствах опознавательного знака "Водитель с инвалидностью" - вместе с информацией о наличии инвалидности в форме уникального электронного идентификатора (QR-кода), который прилагается к знаку.

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что Кабинет министров согласовал законопроект "насчет льгот на парковку для водителей с инвалидностью".

Согласно его информации, в документе предлагаются следующие положения:

водители с инвалидностью (или те, кто перевозит людей с инвалидностью) смогут пользоваться льготами - только если на авто будет специальный знак "Водитель с инвалидностью" с QR-кодом;

"Водитель с инвалидностью" с QR-кодом; QR-код будет подтверждать, что в машине действительно есть человек с инвалидностью (при этом полиция сможет проверить это по документам - как бумажным, так и электронным);

без такого знака пользоваться льготами (например, бесплатной парковкой) будет нельзя;

для нарушителей такого правила - предусмотрены штрафы и усиление ответственности.

Пост Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Тем временем Мельничук сообщил, что Кабмин одобрил еще один проект закона - "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью".

Им предлагается внести изменения в КУоАП, в частности, насчет увеличения размера штрафа за:

нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или разметкой - на которых разрешена остановка, стоянка или парковка только ТС, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят таких лиц (кроме случаев вынужденной стоянки);

создание препятствий водителям с инвалидностью (или водителям, которые их перевозят) в остановке или стоянке управляемых ими ТС.

"Также предусматривается нормирование обязанности водителей с инвалидностью или водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью, устанавливать и использовать на ТС опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" вместе с информацией о наличии инвалидности в форме уникального электронного идентификатора (QR-кода)", - подытожил представитель правительства в парламенте.

Фрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)