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Про це має пам'ятати кожен водій. Як запаркувати машину й не отримати штраф

Середа 19 березня 2025 10:10
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Про це має пам'ятати кожен водій. Як запаркувати машину й не отримати штраф За паркування на місцях для осіб з інвалідністю можна отримати штраф (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Ірина Костенко
Експерт: Євген Буліменко

В Україні власники спеціально обладнаних (відведених) майданчиків для паркування зобов'язані забезпечити виділення та облаштування в їхніх межах місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю. Або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Як можуть покарати водія за зупинку чи стоянку на місці для людей з інвалідністю

За словами експерта, кількість місць, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю (або водії, які перевозять осіб з інвалідністю), повинна становити не менше 10% загальної кількості місць на спеціально обладнаних (відведених) майданчиках для паркування (але не менше одного місця) - з позначенням таких місць:

  • відповідними дорожніми знаками;
  • відповідною дорожньою розміткою.

Буліменко уточнив, що це передбачено частиною 6 статті 30 закону "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

"Аналогічні приписи містять Правила паркування транспортних засобів, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1342", - додав адвокат.

Водночас він нагадав, що:

  • водії, які керують транспортними засобами зі встановленим розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю", повинні мати при собі документи - на підтвердження інвалідності водія або одного з пасажирів;
  • на місцях для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю (або водії, які перевозять осіб з інвалідністю), не можуть бути розміщені інші транспортні засоби.

"Водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, мають право встановити на транспортному засобі розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю", однак, встановлення вказаного знака не є обов'язковим", - зауважив магістр права.

Насамкінець Буліменко розповів про адміністративну відповідальність за порушення деяких правил. Так, згідно з частиною 6 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), водіїв можуть покарати:

  • за зупинку на місцях, позначених відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, як для осіб з інвалідністю (або водіїв, які їх перевозять);
  • за стоянку на місцях, позначених відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, як для осіб з інвалідністю (або водіїв, які їх перевозять) - крім випадків вимушеної стоянки;
  • за створення перешкод водіям з інвалідністю (або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю) у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів;
  • за неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Водій з інвалідністю".

Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 1020 до 1700 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, з якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штраф.

Читайте також, у зв'язку з чим водіям можуть дозволити оплачувати штраф "на місці" через QR-код.

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