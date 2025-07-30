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Льготы только с QR-кодом и новые штрафы? Что может измениться для водителей на парковках

Среда 30 июля 2025 15:16
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Льготы только с QR-кодом и новые штрафы? Что может измениться для водителей на парковках Льготы водителям с инвалидностью предлагают предоставлять только при наличии специального знака с QR-кодом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Правительство одобрило проекты законов насчет пользования льготами, которые предоставляются водителям с инвалидностью, а также увеличения штрафов для граждан, которые незаконно занимают специально отведенные для их парковки места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Что именно предлагают изменить эти законопроекты

Согласно информации чиновника, сегодня, 30 июля, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пользования преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью".

Этот законопроект направлен на нормирование права водителей с инвалидностью (или водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью) пользоваться всеми преимуществами, которые предоставляются водителям с инвалидностью только при важном условии.

Речь идет об установлении на таких транспортных средствах опознавательного знака "Водитель с инвалидностью" - вместе с информацией о наличии инвалидности в форме уникального электронного идентификатора (QR-кода), который прилагается к знаку.

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что Кабинет министров согласовал законопроект "насчет льгот на парковку для водителей с инвалидностью".

Согласно его информации, в документе предлагаются следующие положения:

  • водители с инвалидностью (или те, кто перевозит людей с инвалидностью) смогут пользоваться льготами - только если на авто будет специальный знак "Водитель с инвалидностью" с QR-кодом;
  • QR-код будет подтверждать, что в машине действительно есть человек с инвалидностью (при этом полиция сможет проверить это по документам - как бумажным, так и электронным);
  • без такого знака пользоваться льготами (например, бесплатной парковкой) будет нельзя;
  • для нарушителей такого правила - предусмотрены штрафы и усиление ответственности.

Льготы только с QR-кодом и новые штрафы? Что может измениться для водителей на парковкахПост Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)

Тем временем Мельничук сообщил, что Кабмин одобрил еще один проект закона - "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью".

Им предлагается внести изменения в КУоАП, в частности, насчет увеличения размера штрафа за:

  • нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или разметкой - на которых разрешена остановка, стоянка или парковка только ТС, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят таких лиц (кроме случаев вынужденной стоянки);
  • создание препятствий водителям с инвалидностью (или водителям, которые их перевозят) в остановке или стоянке управляемых ими ТС.

"Также предусматривается нормирование обязанности водителей с инвалидностью или водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью, устанавливать и использовать на ТС опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" вместе с информацией о наличии инвалидности в форме уникального электронного идентификатора (QR-кода)", - подытожил представитель правительства в парламенте.

Льготы только с QR-кодом и новые штрафы? Что может измениться для водителей на парковкахФрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Напомним, ранее Мельничук уже сообщал, что Кабмин принял проект закона, который имеет целью увеличить штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью.

Позже в Верховной Раде рассказали, что ожидают принятия ряда законопроектов, цель которых - решить проблему парковочного коллапса в столице и других городах Украины.

При этом зарегистрированный в парламенте в конце мая проект закона №13321, направленный на усиление защиты прав водителей с инвалидностью (включая ветеранов войны), по состоянию на 17 июля 2025 года был отозван.

Тем временем мы объясняли, как сегодня могут наказать водителя за остановку или стоянку на месте для людей с инвалидностью.

Читайте также о рекордных штрафах для водителей - какие нарушения "стоят" до 51 тысячи гривен.

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