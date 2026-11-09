Атаки РФ спричинили знеструмлення у 12 областях: де ситуація найскладніша

Наслідки нових ударів РФ по енергетиці відчули жителі 12 областей. Найбільше пошкоджень зафіксовано на Дніпропетровщині та Київщині.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова.

За його словами, росіяни атакували енергетичні об'єкти в кількох областях. Станом на ранок знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Найбільших пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура Дніпропетровської та Київської областей. Через це ситуація з електропостачанням у цих регіонах залишається найскладнішою.

Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки російських ударів і якнайшвидше повернути стабільне електропостачання споживачам.