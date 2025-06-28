Пілатес чи силові тренування: ось що повинні обирати жінки після 40 років

Користь пілатесу для жінок старше 40 років

Покращує витривалість

Регулярні вправи на глибокі м’язи (кор, спина, таз) тренують їх тривало утримувати напругу без перевтоми. Пілатес зміцнює стабілізуючі м’язи, що зменшує втому при щоденній активності.

У пілатесі велика увага приділяється контрольованому глибокому диханню, що тренує дихальну витривалість і знижує відчуття втоми.

Завдяки кращій координації та усвідомленому руху, організм менше витрачає енергії на зайві рухи, що підвищує загальну ефективність та витривалість.

Розвиває міцність м'язів тазового дна, гнучкість та поставу

Це відбувається завдяки тривалій роботі м’язів та контрольованим рухам. Ці вправи активують глибокі м’язи, сприяючи витривалості, нервово-м’язовому контролю та покращуючи м’язову координацію, зазвичай не викликаючи значної гіпертрофії (зростання м’язів).

Пілатес також чудово підходить для лікування опущення органів малого таза, яке могло виникнути після вагітності.

Користь силових тренувань

Сприяють нарощуванню м'язової маси

Як саме силові тренування допомагають після 40:

активують гіпертрофію - ріст м’язових волокон за рахунок навантаження з обтяженням (гантелі, штанги, тренажери)

протидіють природній віковій втраті м’язів, що починається після 30-40 років

стимулюють вироблення гормонів (тестостерону, гормону росту), що також впливають на ріст м’язів

покращують щільність кісток, що особливо важливо для жінок після 40 років (профілактика остеопорозу)

прискорюють метаболізм, адже м’язова тканина спалює більше калорій, навіть у спокої

Силові тренування з поступово важчими вагами мають вирішальне значення для збереження м’язів, здоров’я кісток і збільшення сили у жінок старше 40 років.

Покращують стан серцево-судинної системи

Силові тренування після 40 років позитивно впливають на здоров’я серця. Дослідження показують, що силові вправи мають потужний кардіозахисний ефект, особливо в поєднанні з активним способом життя.

Після кількох тижнів регулярних тренувань спостерігається зниження як систолічного, так і діастолічного тиску. Це зменшує навантаження на серце.

Силові вправи зменшують ризик розвитку діабету 2 типу - одного з головних факторів серцево-судинних захворювань.

Що краще обрати

Оберіть силові тренування, якщо ви знаходитесь в передменопаузі та хочете зміцнити щільність кісток.

Якщо мета - зміцнення м’язів, зниження ваги, здоров’я кісток, то обирайте силові тренування.

Однак, якщо ви хочете збільшити гнучкість, стабільність та виконувати легкі навантаження без ризику травм - почніть із пілатесу.

За словами експерта, для початку силові тренування варто виконувати двічі на тиждень. Тоді як пілатесом можна займатися два-три рази на тиждень для покращення форми корпусу та постави.